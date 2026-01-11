DMG
El primer espai per a infants
LA PRIMERA LUDOTECA D’ESCALDES es va inaugurar el 9 de gener del 1986 amb l’objectiu d’entretenir la mainada tot jugant, fent tallers i celebrant festes populars acompanyada dels pares.
Els nens i nenes d’Escaldes tenen, des de fa 30 anys, un espai propi de jocs i lleure a la parròquia. El comú va obrir el 9 de gener del 1986 la primera ludoteca a la tercera planta del centre social i recreatiu de Fiter i Rossell, un edifici que actualment acull el rocòdrom. L’espai ocupava un centenar de metres quadrats i disposava d’un monitor permanent amb l’objectiu principal de desenvolupar la personalitat dels infants a través del joc.
La raó de ser de la ludoteca era la de potenciar la convivència i els intercanvis entre els infants, amb la missió de “rehabilitar el joc i demostrar la seva importància”, explicava el comú el dia de la inauguració, així com donar resposta a les famílies que, per motius laborals, no poden recollir els infants a les escoles. Per aquest motiu, l’espai obria de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre, de dimarts a dissabte, per a nens de quatre a catorze anys.
La corporació escaldenca no pretenia només fer d’aquell espai una sala de jocs exclusivament, sinó que també volia que els nens es comuniquessin i compartissin jocs, així com fer que la quitxalla tingués cura dels béns col·lectius i els respectessin. L’objectiu és “ajudar el jove consumidor en l’autonomia de la seva tria després de l’observació o l’experiència individual i col·lectiva”, apuntava l’ens comunal durant el 1986.
La ludoteca obria quatre hores a la tarda de dimarts a dissabte
La ludoteca tenia la funció de fer que la mainada pogués tenir en préstec joguines i jocs, així com l’oportunitat de crear vestits, participar en animacions creatives i formar part de tallers o festes populars. Els primers tallers que es van començar a impartir van ser els de cuina, de reparació de joguines i treballs manuals. Més endavant també es va organitzar el préstec de joguines i jocs, una activitat molt semblant a la de les biblioteques amb els llibres.
Una de les primeres festes que s’hi van celebrar va ser la de Halloween, en què una seixantena de nens d’entre quatre i quinze anys van decorar l’espai, fabricar disfresses i cuinar postres típiques de la festivitat el primer any. La festivitat es va anar celebrant els anys següents, consolidant-se com una de les principals activitats de la ludoteca, juntament amb els tallers de Nadal.
La parròquia ha anat creixent al llarg dels anys i el comú va decidir ampliar les zones de lleure infantils i moure-les a un nou espai. Avui dia, Escaldes disposa de dos espais de lleure infantils situats a la plaça dels Dos Valires. La primera és per a infants de tres a cinc anys, mentre que la segona és per a nens i nenes d’entre sis i dotze anys. L’horari també s’ha ampliat, obrint de les 16.30 a les 20.30 hores, amb un preu de 78,10 euros mensuals.
L’equip de personal ha augmentat al llarg dels anys i l’espai de lleure ja disposa de diversos educadors i monitors que ajuden l’infant en la seva formació integral i preparen activitats socioeducatives i lúdiques.
L’objectiu de l’equipament continua sent el de posar a l’abast de l’infant un lloc de trobada on relacionar-se amb el grup d’iguals fora de l’horari lectiu.