Un trofeu excepcional
EL TROFEU ANDROS de curses sobre neu compliria trenta anys al Pas, per on van passar pilots de renom internacional i milers de persones van descobrir el circuit permanent més alt del món.
“L’empresa Andros va deixar el patrocini del Trofeu Andros el 2024 i va girar la mirada cap a altres coses”, explica Pep Besolí, encarregat de portar la prova a Andorra, recordant que enguany s’hauria d’haver celebrat la trentena edició de la cursa al circuit d’Andorra-Pas de la Casa.
El Trofeu Andros va néixer a França el 27 de gener del 1990 com un campionat de curses sobre neu i gel i només en territori gal. Va ser el maig del 1991 quan un dels promotors de l’Andros, Alain Froment, va venir a veure la pujada a Canillo i “en aquell moment vam comentar que estaria bé que una de les proves se celebrés als Pirineus”, apunta Besolí, i quin millor lloc que al país de la serralada. Així que Besolí, juntament amb els impulsors i encarregats de la prova, van començar a moure els fils per portar la “Fórmula 1 sobre gel” a Andorra.
“Sense l’Andros el circuit del Pas no existiria”, diu Besolí, ja que va ser impulsat i finançat principalment per la societat BBF Management, creada pels germans Besolí i Alain Froment, “perquè cap institució ni entitat, tret del comú d’Encamp, van interessar-se per la prova”. L’autòdrom es va estrenar el 1994 per acollir la primera edició andorrana del Trofeu Andros.
“La prova s’havia de celebrar el 17 de desembre del 1994, però no hi havia neu i la vam haver de posposar al gener”, recorda Besolí, apuntant que “gairebé ni se celebra perquè a mitjan gener va caure una nevada molt forta que va obligar a tancar el pas fronterer amb França, i els camions i equips no podien accedir al Pas”. Finalment, tot va quedar en una anècdota i la primera edició va ser un èxit, amb setanta pilots participants i una quarantena de cotxes. “Al llarg dels anys sempre vam dependre de les condicions meteorològiques, fet que va comportar que totes les edicions fossin complicades, però estàvem preparats per a tot”, relata Besolí.
La competició va esdevenir un referent en el món del motor
La competició va esdevenir un referent en el món del motor, amb la participació de grans marques internacionals que fitxaven reconeguts pilots, com Alain Prost, Jacques Villeneuve o Sébastien Loeb. Aquest atractiu comportava que “s’omplís el Pas en l’àmbit turístic i ens posicionàvem com un bon complement de l’esquí”, recorda Besolí, destacant que “durant els primers deu anys va tenir un ressò mediàtic molt important, amb grans cadenes televisives franceses retransmetent en directe la competició”.
L’última prova del Trofeu Andros al circuit del Pas va ser el desembre del 2023, i a hores d’ara, amb una competició que ja és història, hi ha hagut alguna iniciativa per revifar un projecte similar, “però no ha acabat de funcionar i no arriba ningú que reprengui la flama”, esmenta Besolí.
L’encarregat de fer arribar la competició al Principat manté un gran record d’aquella època. “Vam ser uns quants amics que ens hi vam deixar sang, suor i llàgrimes, per fer realitat el projecte”, explica, remarcant que “tot i els maldecaps i les pèrdues econòmiques d’alguns anys complicats, ho tornaria a fer”.