DMG
Créixer de forma sostinguda
ORDINO COMPLEIX EL CINQUÈ ANIVERSARI com a reserva de la biosfera amb un compromís ferm amb el creixement sostenible i el repte d’involucrar activament tots els sectors de la població.
“Una reserva de la biosfera és qualsevol territori que de forma voluntària, i això cal remarcar-ho, ha decidit enfortir el compromís socioeconòmic del territori amb la conservació dels seus recursos naturals entrant en un programa promogut per la Unesco des de fa 50 anys.” Amb aquestes paraules, Marc Font, cap del departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú d’Ordino, explica què és ser reserva de la biosfera, fent èmfasi en els processos participatius que implica i el consens entre els diversos nivells socials del territori. “Bàsicament, és refermar que Ordino vol continuar creixent de forma sostinguda”, puntualitza Font.
El procés de candidatura es va iniciar el 2019, liderat per qui llavors era conseller de Medi Ambient, Marc Pons, que formava part de l’equip d’Àngel Mortés, tal com explica Font. El cap de Medi Ambient recorda com el van cridar per muntar la candidatura a causa de la formació com a enginyer forestal i la seva experiència en parcs naturals: “Vam elaborar un pla d’acció a deu anys vista que s’ha d’anar desenvolupant a poc a poc i que va sortir d’ajuntar tots els col·lectius amb processos participatius oberts a tota la ciutadania.” Segons Font, el resultat mostrava la voluntat de mantenir l’essència de la parròquia, “una parròquia naturalitzada, on el desenvolupament és possible, però de forma acotada i ordenada”.
La candidatura es va presentar l’octubre del 2020 a la CNAU (comissió nacional andorrana per a la Unesco) i es va resoldre favorablement, “sense cap esmena”, com destaca el cap de Medi Ambient, durant la 32a sessió del Consell internacional de coordinació del programa MaB de la Unesco. D’aquesta manera, Ordino va passar a formar part de diverses xarxes de treball: la xarxa de reserves d’Europa i la xarxa de reserves de muntanya, que es recupera el 2022, en què Ordino és especialment activa. Un exemple clar és l’intercanvi de tècnics realitzat amb Àustria per aprofundir en la gestió del parc natural, l’ecoturisme o la divulgació de la reserva.
Entre les fites aconseguides, Font destaca la Trobada mundial de reserves de muntanya celebrada a Ordino el 2024, que va mobilitzar 45 països, “un repte majúscul que ens va permetre donar a conèixer Ordino i la cultura pirinenca, i on vam crear el full de ruta de la xarxa”.
En l’àmbit de la parròquia, el cap de Medi Ambient fa èmfasi en la creació de la marca Empresa compromesa amb la reserva de la Biosfera d’Ordino per donar valor als productes que es desenvolupen a Ordino i estan alineats amb els objectius de la filosofia de la reserva. Ara, el repte, segons Font, és aconseguir “que el gran conjunt de la ciutadania s’impliqui activament en el dia a dia de la reserva, que es mobilitzi davant de les inquietuds que pertoquin a la reserva”, conclou.