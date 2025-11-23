DMG
Més que un mercat
DEL 28 DE NOVEMBRE AL 5 DE GENER, la plaça del Poble tornarà a acollir el Poblet de Nadal, iniciativa que arriba al desè aniversari plenament consolidada i que vol ser més que una fira nadalenca.
Dona vida als teus desitjos és el lema que impulsa la nova edició del Poblet de Nadal, que enguany arriba al desè aniversari amb el mateix esperit de sempre, convertir-se en el cor de les festes amb un entramat d’activitats pensades per al públic familiar.
Jan Cartes, cap de l’àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella, recorda que abans del 2016 des del comú s’organitzava la tradicional Fira de Santa Llúcia, “durava un cap de setmana i hi havia un mercat a la plaça del Poble amb diverses paradetes amb les típiques figuretes del pessebre, però no deixava de ser una fira”. Va ser el 2016, durant el mandat de Conxita Marsol, que el comú va voler dotar d’una dimensió diferent el mercat i apropar-lo als models de mercats tradicionals del sud d’Europa, com el de Tolosa, “que duren tota la campanya de Nadal, que pot ser d’un mes o fins i tot una mica més”, afirma Cartes.
El projecte es va encarar sobretot cap a fora de les fronteres, “com un atractiu més perquè el públic es decidís a passar uns dies de vacances a Andorra durant el Nadal”, argumenta el cap de Cultura, que explica com s’han anat conformant les diferents dimensions al llarg dels anys i com el Poblet ha anat conquerint diversos racons de la capital. El primer any, per exemple, ja es va crear el Talleret dels Menairons, un espai adreçat als més petits, amb contacontes, tallers de cançons, de jocs... i també es va posar en marxa la pista de gel, “tot i que ha anat canviant d’ubicació. Quan estava situada a l’espai darrere d’Andorra Telecom teníem altres atraccions, com ara un tobogan gegant de gel sintètic”, apunta Cartes. El 2019, es va donar el tret de sortida al primer Neret, un espai gastronòmic i musical amb una àmplia programació, situat al costat del mercat, dins la plaça del Poble.
Els tres primers anys uns rens reals encapçalaven la cercavila
Com a anècdotes, el cap de Cultura destaca que els tres primers anys es feia una cercavila encapçalada per un trineu estirat per rens, acompanyats de dromedaris de veritat, i també com l’any de la covid, i contra tot pronòstic, van aconseguir fer el Poblet: “Ens pensàvem que no podríem, però treballant amb el ministeri de Salut ho vam poder salvar. Això sí, amb unes condicions estrictes de seguretat, com ara la limitació del nombre de persones i marcant uns recorreguts amb fletxes que la gent havia de seguir”. Segons Cartes, l’actual govern comunal ha volgut continuar el projecte, “l’empremta que es busca és que els ciutadans de la parròquia se’l facin seu, objectiu complert com es pot veure en les inauguracions quan la plaça s’omple d’andorrans”. Entre les novetats, el cap de Cultura destaca el Trenet dels Desitjos, que permetrà pujar per la línia de Meritxell fins al mercat de Nadal, sortint des de la plaça de la Rotonda, o l’Arbre de Desitjos de la plaça Guillemó, on les boles s’il·luminaran en pitjar un botó. La renovació de la plaça del Poble també suposarà una nova distribució. Una sorpresa que Cartes no vol revelar fins a la inauguració, divendres 28 de novembre vinent.