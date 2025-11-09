DMG
La primera botiga de reciclatge
L’ASSOCIACIÓ BENÈFICA CARISMA compleix quinze anys donant suport a diverses organitzacions sense ànim de lucre, millorant el benestar social i mediambiental del país i creant comunitat
“El reciclatge és un concepte fonamental del segle XXI, i amb aquest objectiu, juntament amb la solidaritat, va néixer Carisma”, explica Helena Leath, presidenta de l’associació des del 2017. L’associació es va presentar formalment el gener del 2011, però el projecte va començar a gestar-se el novembre del 2010, en un dinar de la comunitat anglesa, després del tradicional mercat de Nadal que organitzaven cada any a la Massana. “Els participants no sabien què fer amb el material que no es venia i com que no hi havia una associació de reciclatge al país, van decidir crear-la ells”, comenta Leath.
Va ser llavors quan dos residents danesos, Hans Bittman i Halina Berthelsen, van crear l’associació solidària. “Tenien la mentalitat del nord, on reciclar era important, per això van creure convenient fundar Carisma”. El projecte tenia el suport de voluntaris d’Anglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemanya o Egipte.
El mes següent, l’associació va obrir la primera botiga de reciclatge solidària a la Closeta de la Massana. “El comú es va implicar molt en el projecte i ens va cedir l’espai gratuïtament”, apunta la presidenta, tot esmentant que “allà s’hi podien trobar peces de roba, joguines i llibres”. El comú cedia l’espai a canvi que els beneficis es destinessin a accions solidàries. “Sempre hem estat una associació atípica. Els beneficis que obtenim de la venda dels productes els destinem a projectes socials”, afirma Leath.
Els beneficis de les vendes es destinen a projectes socials
El projecte anava molt bé i l’any següent es va obrir una altra botiga, a l’Aldosa de la Massana, on es venien mobles de segona mà. “L’espai també va ser cedit pel comú i vam creure convenient posar-hi mobles, perquè vèiem molta gent que els llençava i podien tenir una altra vida útil”, relata Leath. Però fa un parell d’anys que va haver de tancar, ja que “el comú necessitava l’espai per fer-hi un magatzem”. Va ser llavors quan van decidir llogar un local a Arinsal, sense ajuda comunal, per obrir-hi una altra botiga, però va acabar tancant aquest estiu perquè “tot i que el lloguer no era gaire alt, els beneficis no donaven prou per mantenir la botiga”, comenta la presidenta, que apunta que també van haver de vendre la furgoneta que tenien.
Però no tot van ser males notícies, ja que gràcies a un acord de col·laboració amb la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell i l’empresa d’inclusió sociolaboral I&I serveis, Carisma va poder obrir una altra botiga a Escaldes abans de la pandèmia. Allà s’hi pot trobar material semblant al de la Massana “i està atesa per una persona amb discapacitat, donant així oportunitats laborals a persones d’aquest col·lectiu”, esmenta Leath.
“Després de la covid hi va haver un canvi de mentalitat i les donacions es van incrementar molt”, diu la directora, que lamenta, però, que “també ha augmentat la precarietat i a les botigues ja ve gent de classe mitjana”.
Tot i que el material que es ven “va des d’un euro i no supera els 30”, Leath té l’esperança que Carisma visqui molts anys més. “Les noves generacions tenen una consciència més elevada respecte a les coses de segona mà i s’ha de continuar educant en aquest sentit”, apunta la directora, que només tem “que el món immobiliari pugui matar el projecte”, però confia “en gent benevolent” per continuar trobant locals.