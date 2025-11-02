DMG
Un complex esportiu necessari
EL CENTRE ESPORTIU I SOCIOCULTURAL DEL PAS DE LA CASA compleix trenta anys acollint activitats, trobades i espectacles que han fet gaudir els residents de la localitat encampadana.
“El Pas de la Casa es trobava amb pocs serveis, amb prou feines el comú facilitava la llum i l’aigua, i els habitants necessitaven un pàrquing i un poliesportiu.” Així recorda l’excònsol d’Encamp, Miquel Alís el motiu pel qual es va decidir impulsar el Centre esportiu i sociocultural del Pas, ara que fa 30 anys de la inauguració. La construcció de l’edifici va començar dos anys abans, en un terreny d’uns 4.000 metres quadrats. “El principal problema va ser que el terreny estava molt mogut, però amb pilotatges es va poder apuntalar i mantenir-lo estable”, apunta Alís.
El complex, inaugurat el 29 d’octubre del 1995, es va situar a l’entrada del poble, “perquè tampoc hi havia gaire terreny on edificar”, explica l’excònsol. L’edifici, situat a més de 2.000 metres d’altitud, consta de set plantes d’aparcament i el complex està situat a la part alta. “Vam decidir construir-hi pàrquing perquè és un lloc on ve molta gent amb vehicles i era necessari”, relata Alís.
El centre esportiu es dividia en una pista polivalent, una altra d’esquaix, una sala de dansa, una de musculació, una sala de reunions, i dues més per a activitats lúdiques i culturals. Més endavant, també s’hi va afegir un cinema i un bar. Aquesta última instal·lació va ser l’única que no va acabar de funcionar “perquè al Pas la gent treballava moltes hores durant el dia, i quan plegava marxava directament cap a casa”, declara l’excònsol, que lamenta el fet de “no aconseguir fer néixer el suficient caliu que crec que el Pas necessitava”.
“La inauguració va ser tot un èxit. Desenes de persones es van aplegar per conèixer i gaudir de les noves instal·lacions en una jornada en què es van fer demostracions de bàsquet, futbol sala, culturisme i animació a càrrec d’un grup de cheerleaders.
“La gent va venir molt al poliesportiu, participava en les activitats que s’hi feien, els nens i nenes sortien del col·legi i anaven cap allà a fer esport. La gent estava molt contenta”, explica Alís, que encara recorda “els ulls d’emoció de la canalla anant cap al complex”.
El complex esportiu i lúdic va tenir tant d’èxit que el següent cònsol, Jordi Mas, juntament amb l’equip comunal, van decidir ampliar-lo. A inici dels 2000 s’hi va construir la piscina municipal. “Considero que va ser una bona obra”, diu Alís.
D’ençà de la inauguració, milers de persones han fet ús del centre, sigui per a reunions, practicar esport o assistir a festivals. “Estic content del poliesportiu que vam fer, era molt necessari per als habitants del Pas”, explica l’excònsol.
Tres dècades després, el Centre esportiu i sociocultural del Pas continua sent un punt de referència per a la vida comunitària, esportiva i social del poble. El seu origen, marcat per la necessitat i la visió de futur, ha contribuït a vertebrar el teixit social de la localitat i li ha aportat el caliu que necessitava.