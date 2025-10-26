DMG
Art per a la ciutadania
EL CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY (CAEE) celebra el vintè aniversari com a equipament cultural de referència, tot acollint exposicions locals i mostres de ressò internacional
L’edifici de l’antic Cinema Valira acull, des del 20 d’octubre del 2005, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). “Tot i que la inauguració va ser el 20 d’octubre, el CAEE es va obrir el 12 de setembre amb una exposició sobre el judaisme”, explica Ruth Casabella, primera directora del centre. “La inauguració va ser un èxit, va venir moltíssima gent, sobretot de la part alta d’Escaldes, ja que era el lloc que es volia dinamitzar.”
La primera planta acull, des dels inicis, desenes d’obres de l’artista català Josep Viladomat, provinents de l’antic Museu Viladomat. L’espai està dividit en set àmbits, entre els quals destaquen els retrats, l’ideal femení, l’èxode o l’escultura religiosa. La segona planta està dedicada a les exposicions temporals, mentre que a la tercera s’hi mostren maquetes del romànic elaborades per Josep Colomer, vingudes del Museu de les Maquetes d’Escaldes.
L’exposició sobre l’antic Egipte el 2009 va consolidar el centre
“L’acceptació va anar a l’alça des del primer moment, i teníem clar que el centre havia de ser per als ciutadans d’Escaldes i d’Andorra la Vella”, relata Casabella. Per aquest motiu, moltes de les exposicions relaten històries d’Escaldes i es duen a terme diverses activitats pensades per als residents. “Es tracta d’un equipament cultural de proximitat”, apunta l’anterior directora, tot esmentant que “va ser un encert posar la biblioteca al costat, per crear sinergies”.
El centre es va consolidar amb l’exposició sobre Egipte del 2009. La mostra va portar al país diverses peces de l’antic Egipte, entre les quals un sarcòfag. “M’apassiona l’art egipci i vaig veure que el Museu Egipci de Barcelona feia exposicions itinerants. Vaig trucar-hi i em van dir que sí, que podien venir al CAEE. I després d’un gran esforç del comú, que és qui paga les exposicions, l’assegurança i el transport, va acabar venint l’exposició”, diu Casabella, tot apuntant que l’antic Egipte tornarà a ser present aquesta temporada al centre.
L’exposició més exitosa, però, va ser la d’Star Wars del 2017. “En dos mesos van visitar-la més de 10.000 persones”, explica emocionada l’exdirectora, tot remarcant que “vam aconseguir una cosa meravellosa, que era el fet que la gent perdés la por d’entrar al museu, i vam situar-nos al mapa de moltes persones”. Tot i que la mostra fos un èxit, Casabella va haver de lluitar per portar-la. “Va costar molt perquè la persona que tenia per sobre no creia que fos un bon lloc per a l’exposició. Però m’ho vaig prendre com un repte i finalment vaig aconseguir el vistiplau del comú.”
A Casabella li reca no haver portat alguna exposició de l’antiga Grècia o Roma “perquè no hi cabia. Tot i els 300 metres quadrats d’espai, els sostres són molt baixos”, explica. Tot i això, confia que “en els vint anys més que aguantarà el centre”, se’n portarà alguna d’aquest tipus.