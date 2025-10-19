DMG
Cooperant per la gestió dels boscos
REPTES COM EL CANVI CLIMÀTIC o la prevenció de riscos són alguns dels projectes que AR+I ha abordat de la mà de Forespir. Enguany es compleixen 10 anys de relació amb iniciatives cabdals per al país.
“Tenim boscos però ens calen experts”, afirma Benjamin Komac, doctor en Biodiversitat, especialista en ecologia de muntanya i investigador d’Andorra Recerca+Innovació (AR+I). Komac recorda com, el 2015, van començar a compartir projectes amb Forespir, amb l’objectiu “d’accedir a experts en sanitat forestal, adaptació al clima o translocació de materials”.
Forespir es va crear el 1999 i era una entitat amb l’objectiu de millorar i augmentar la producció sostenible i la transformació dels productes forestals. Segons Komac, AR+I va entrar al consorci oficialment el 2016. La fita va ser impulsada per Ramon Copons i Sébastien Chauvin, en aquell moment directors d’AR+I i de Forespir, respectivament.
El primer projecte en el qual va participar AR+I va ser Canopee. Tenia com a objectiu garantir un seguiment dels impactes del canvi climàtic sobre el bosc pirinenc, desenvolupar eines comunes de diagnosi i de vigilància, i implementar una estratègia de gestió forestal adaptativa. La iniciativa va anar evolucionant i el consorci li va donar continuïtat primer amb Acclimafor i, posteriorment, es va integrar en el programa Life Pyrenees, que té prevista la finalització el 2031 i que suposa un dels grans projectes de cooperació transfronterers entre Espanya, França i Andorra.
El 2022 es va organitzar el primer seminari forestal al país
El projecte Monclima, centrat en l’estudi de riscos naturals del territori en el sud-oest europeu, ja finalitzat, ha estat una altra de les fites aconseguides i la finalitat era treballar la resiliència dels territoris de muntanya mitjançant la prevenció i la gestió de riscos com ara incendis, sequeres o inundacions. “Gràcies a la nostra participació en Forespir vam poder rebre molta informació valuosa dels estudis que es fan dins del projecte, per als quals nosaltres no tindríem capacitat. Quan hi ha un centre amb 50 o 100 persones on només treballen sobre boscos, a França o a Espanya, tenen perfils i recursos per tractar moltes temàtiques que nosaltres no podem”, afirma l’investigador, per a qui també és remarcable el seminari que es va organitzar el 2022 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. “Es tractava del primer seminari forestal que organitzàvem i van venir experts de França i de Catalunya”, explica Komac. El seminari va aprofundir en temes com el canvi global o la necessitat de fer recerca per crear el primer Inventari forestal nacional d’Andorra.
Avui dia hi ha cinc grans línies de recerca en les quals AR+I col·labora amb Forespir i que aprofundeixen en aspectes tan diversos com la sanitat dels boscos, establint una xarxa d’observació de plagues, la biodiversitat, l’adaptació al canvi o la gestió de riscos. Actualment, Forespir està format per deu entitats, a més d’AR+I, el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Office National des Forêts (ONF), la Fundació Hazi Euskadi (HAZI), Gestión Ambiental de Navarra (Orekan), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Govern de l’Aragó, les comunes forestals del Pirineu francès i el Centre National de la Propriété Forestière Occitanie. Segons Komac, es realitzen reunions cada sis mesos per analitzar necessitats i proposar projectes i és l’entitat qui s’encarrega de trobar els socis per dur-los a terme. Un dels temes en què es té la mirada posada i en què el centre de recerca andorrà voldria aprofundir és en la captació de diòxid de carboni dels boscos.