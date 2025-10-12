DMG
La finestra francòfona del Principat
MÉS DE 30 PROPOSTES conformen enguany la Temporada Cultural de França a Andorra, que arriba al 20è aniversari amb convidats tan especials com el Junior Ballet de l’Òpera de París
“Hem copsat que hi ha una anomalia en les relacions entre Andorra i França, entre tots dos països hi ha lligams molt forts en tots els àmbits, tret del cultural.” Amb aquestes paraules l’ambaixador de França Jean-Jaques Gaillarde presentava el primer programa de la que seria la primera Temporada Cultural de França a Andorra, que en aquells moments va rebre el nom d’Intercultura. Era un gener del 2004 i no sabia que vint anys després, aquella primera iniciativa, conformada per unes vuit propostes, arribaria a dia d’avui plenament consolidada amb més de 30 espectacles de tots els àmbits de la cultura.
Jérôme Vinolas, l’actual agregat cultural de l’ambaixada de França, recorda com dos anys abans que es posés en marxa la iniciativa van començar els preparatius, aconseguint els patrocinadors necessaris per a l’organització de l’esdeveniment. “Gaillarde era molt sensible als aspectes culturals i per a ell era cabdal proposar una finestra francòfona al Principat en un moment en què hi havia una manca de presència cultural francesa. La televisió i la programació cultural eren molt sovint del sud i no del nord, i volíem aportar color i diversitat.”
L’òpera ‘Carmen’ va iniciar la primera de les temporades
El muntatge operístic Carmen, de la companyia Opéra Eclaté, va ser l’esdeveniment que va donar el tret de sortida a la primera temporada i es va celebrar a Sant Julià de Lòria. Segons l’agregat cultural, tres criteris han prevalgut sempre en la configuració del programa. El primer, la recerca d’espectacles de qualitat, el segon, l’eclecticisme, “volem que siguin presents totes les disciplines artístiques, música i teatre són les més comunes, però també propostes literàries, cinema, conferències, dansa, arts electrònics...”, i el tercer, la proximitat. Vinolas destaca que l’objectiu és arribar a totes les parròquies i una manera de fer-ho és anant de la mà de les associacions, col·lectius i institucions del Principat. “Actualment, el 100% de les propostes les presentem amb col·laboradors andorrans”, això per a l’agregat és essencial perquè dona més consistència a la proposta i fa que les associacions s’interessin per la cultura francesa.
L’acció a les escoles és una altra de les branques destacades de la Temporada Cultural francesa. “Hi ha molta feina que es fa en paral·lel amb les escoles amb l’objectiu d’apropar el món cultural i l’educatiu”, diu Vinolas. Així, quan fan la programació s’intenta que els artistes vagin als centres educatius dels diversos sistemes a fer tallers o presentar una activitat.
Ara bé, si hi ha res a destacar dels 20 anys de trajectòria per a l’agregat cultural és que cadascun dels ambaixadors ha deixat la seva empremta particular conformant el resultat actual. Vinolas ho exemplifica amb la Primavera Francesa que van fer el 2008 i en què durant tres setmanes programaven 12 esdeveniments al dia, o el fet de com ha anat variant el nom de la temporada, al que fa uns sis anys se li va donar una empenta comunicativa afegint-hi “Oh, là, là” i associant-lo als macarons. La idea era vincular l’esdeveniment a “la idea de cosetes dolces, colors, textures i gustos diferents, que és el que caracteritza la nostra temporada”, argumenta Vinolas. “Hem arribat al 20è aniversari satisfets, amb una proposta sòlida i nombrosos col·laboradors que mai ens han tancat la porta”, conclou Vinolas, i afegeix: “Això sí, hem de seguir treballant per mantenir-ho viu.”