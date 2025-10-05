DMG
Un milió de línies potencials
L’ASSIGNACIÓ DEL PREFIX +376 va marcar un punt d’inflexió en l’evolució de les telecomunicacions del país i va esdevenir un símbol de reconeixement internacional. Ara se celebra el 30è aniversari
“Ser un país autònom, independent i poder prendre les nostres decisions.” Així defineix Jordi Sebastià, responsable de la regulació del departament internacional d’Andorra Telecom, l’obtenció de l’assignació del prefix +376. Una fita que es va aconseguir el 17 de desembre del 1994. Abans calia ser membre de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Va ser un cop aprovada la Constitució i havent entrat a l’Organització de les Nacions Unides, que Andorra va esdevenir un estat de ple dret, i Òscar Ribas, cap de Govern en aquell moment, va poder iniciar els tràmits per aconseguir-ho el 12 de novembre del 1993.
El relleu va passar al següent cap de Govern, Marc Forné, que juntament amb Ramon Pla, director del Servei de Telecomunicacions d’Andorra; Xavier Palacios, director de Commutació que havia engegat la comunicació analògica i digital, i Xavier Jiménez, director de Transports, van ser els principals impulsors per a la creació del prefix internacional.
El responsable de la parapública recorda com abans de la consecució de la fita, la telefonia del Principat depenia de França i Espanya, i era considerada una extensió de la província de Lleida o del departament francès d’Occitània. “Si trucaves des d’Itàlia, per exemple, havies d’utilitzar el prefix internacional del moment, que no era el 00, sinó que cada país tenia el seu, el 34 per a Espanya, i marcar el 9738 més els cinc dígits d’Andorra, o bé escollir el de França, el 33, i el 628 més els cinc dígits d’Andorra.”
A començament dels noranta és quan es fa una extensió del prefix 37 cap a números de petits estats com el Vaticà o les repúbliques bàltiques. “Andorra va entrar en aquesta tongada i li va tocar el 376”, manifesta Sebastià. Amb l’assignació del prefix va entrar en funcionament la central internacional de commutació amb el sistema AXE d’Ericsson, situada a la Comella, que ja possibilitava anar cap als serveis mòbils. “Disposar del prefix 376 donava sobirania a Andorra sobre la numeració, no tan sols deixava de dependre de França o Espanya, sinó que passava de 99.999 números teòricament possibles amb l’anterior combinació, a poder-ne direccionar un milió, només posant el prefix”, valora.
La fita es va aconseguir el 17 de desembre del 1994
La primera actuació després de posar el 8 davant els números existents, segons el responsable, va ser posar en marxa la telefonia mòbil. Era l’any 1995 i es van utilitzar números que començaven per 3. “Posar els mòbils en funcionament, sense tenir un prefix propi hauria sigut gairebé impossible”, declara Sebastià, tot recordant com al principi els telèfons semblaven maletes i que va ser Jordi Nadal, actual director d’Andorra Telecom, qui va realitzar la primera trucada mòbil per fer les proves. No va ser fins a principi del 2000 quan va arribar internet als mòbils.
Segons Sebastià, actualment les comunicacions de telefonia fixa, telefonia mòbil i connexions internacionals han convergit en una única central que està en funcionament en mode 1+1 per als centres de la Comella i la Massana, “perquè d’aquesta manera es pot garantir la continuïtat del servei al màxim”. El responsable afirma que hi ha 44.300 línies telefòniques residencials, gairebé 92.000 línies de telefonia mòbil i uns 9.700 serveis de telefonia per a empreses, i calcula que estan en ús prop de 200.000 números de servei.