Un antídot contra la soledat
EL CASAL CALONES compleix 20 anys i un dels primers usuaris, Alfons de Juan, ha estat el testimoni dels canvis i millores del que ha esdevingut un recurs imprescindible per a la gent gran de la capital.
A les dotze del migdia ja està tot a punt. L’activitat dins el menjador social del Casal Calones sembla esvair-se per un moment. Les taules parades resten a l’expectativa de comensals que van arribant a poc a poc. Tothom es coneix i de seguida s’inicien les converses que destil·len aquella intimitat que només pot sorgir després d’haver compartit nombrosos àpats. “El de menys és el menjar”, afirma Alfons de Juan, tot just seure davant el plat. Té 99 anys i va al casal des de la seva inauguració, celebrada l’any 2005.
La iniciativa va sorgir durant el mandat del cònsol Francesc Xavier Mora i del conseller Manel Blasi, i la finalitat era construir un espai d’atenció a la gent gran de la parròquia, evitant moments de soledat i provocant que s’establissin vincles entre ells. “Els primers anys menjàvem al pis de baix, perquè a dalt hi havia una espècie de saleta d’estar –recorda l’Alfons. Érem unes quinze persones, tindríem uns 70 anys i fèiem una colla molt maca.”
El 2008 es va adquirir l’edifici, llogat fins al moment. “Cada cop hi havia més usuaris i per facilitar l’accés i gaudir d’un espai més lluminós, es va optar per posar el menjador a peu de carrer”, explica Montse Altimir, responsable del departament de Social del comú d’Andorra la Vella des del 2011. També es van habilitar els habitatges tutelats i van començar a arribar els primers residents.
“Aquella sí que va ser una festa grossa, van venir els castellers i van fer una paella per a un centenar de persones”, narra l’Alfons referint-se a la celebració del cinquè aniversari del menjador, que va reunir bona part dels padrins. La iniciativa continuaria creixent i tres anys després es va realitzar una reforma de la cuina que va permetre deixar de fer servir el servei de càtering i començar a preparar tots els plats des del mateix menjador.
L’any 2018, la demanda del servei ja era tan gran que es van instaurar dos torns, la covid va suposar una pausa, però finalitzada la pandèmia de seguida es va reprendre l’activitat. Actualment, es calcula que hi ha 90 usuaris i 12 residents. Els dos únics requisits per accedir al menjador és tenir més de 65 anys i residir a la parròquia. Segons Altimir, els usuaris venen de tots els indrets d’Andorra la Vella. “Al principi veníem per a ocasions especials, però després la Maria i jo, la que va ser la meva companya de vida, veníem cada dia, per evitar possibles incidents a casa, estalviar fer el dinar i no estar sols, aquí trobàvem els companys i amics i podíem xerrar de tot. El menjar d’aquí està molt bé, però és la companyia i les relacions el que més m’agrada. Un cop al mes celebrem els aniversaris tots junts i també ens conviden a fer l’aperitiu”, conclou l’Alfons.
Des de l’obertura, el casal ha atès més de 700 persones a través del menjador social i del servei d’àpats a domicili i a una trentena de residents.