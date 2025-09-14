DMG
El planter musical del país
LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CAMBRA D’ANDORRA celebra el vint-i-cinquè aniversari, que l’ha portat a fer desenes de concerts arreu del país i per Europa, i a esdevenir un referent per als joves músics.
El 25 de setembre de l’any 2000 es presentava al públic la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, la Jonca. El tret de sortida va ser el concert inaugural de Meritxell a l’Auditori Nacional, a Ordino. “Va ser una presentació amb moltes emocions”, recorda el director i fundador de l’orquestra, Gerard Claret. “Els joves estaven nerviosos, per veure si podien estar a l’altura”, relata. La funció va ser tot un èxit i el concert va acabar amb aplaudiments unànimes per la interpretació dels 22 joves.
“Vaig assistir a un concert de l’orquestra de l’Institut de música d’Andorra la Vella i en veure el bon nivell dels joves vaig pensar que seria bona idea crear una nova orquestra jove nacional”, explica Claret. Va ser llavors quan el director va proposar la idea al patronat i la col·laboració entre el ministeri de Turisme i Cultura i la Fundació Crèdit Andorrà la va fer realitat l’abril del 2000. “Va ser una idea molt ben rebuda. La intenció era crear un element que servís de motivació per als joves amb l’objectiu final de poder arribar a tocar a l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)”, apunta el director.
El maig del mateix any es van engegar les proves de selecció, que es van allargar fins al juliol, i els assajos es van iniciar el 19 d’agost fins al dia abans del concert de presentació. “Els inicis no van ser fàcils, sempre hi ha coses, però mai hi va haver problemes greus”, diu Claret, tot apuntant que “el principal repte venia quan hi havia un canvi de ministre o Govern, perquè havies de tornar a vendre l’orquestra. Però no va ser mai difícil, perquè tant l’ONCA com la Jonca eren un caramel que funcionaven molt bé”.
En el concert inaugural es van interpretar obres de grans compositors, com Mozart, Boccherini o Bartók. “Es van buscar peces amb contingut pedagògic, que fossin un repte per als joves, no molt fàcil però tampoc molt difícil, i el resultat va ser un esforç satisfactori”, declara el director.
El primer concert va ser un èxit precedit per desenes d’actuacions al llarg dels anys, que continuen avui dia. “Recordo que el 2002 vam fer una gira molt bonica per Europa. Vam tocar a Estrasburg, París, Dinamarca i la Haia”, explica Claret, tot relatant que els concerts de Santa Cecília eren dels més especials. “Hi havia hagut algun any que l’Auditori es quedava petit. Venien els familiars dels joves i després teníem problemes per encabir-los”, recorda el director. La Jonca també ha portat la seva música per diversos punts de Catalunya, com ara Girona o Sant Cugat, i fins i tot Palma, a l’Auditori del Conservatori.
La Jonca continua sent el planter de l’orquestra musical del país. “No m’imaginava la trajectòria que ha fet l’orquestra”, relata el director, que el 2018 es va desvincular de la jove companyia. La clau de l’èxit, segons Claret, és “un treball constant i tenir la ment oberta per anar aprofitant les ocasions que van sortint”. El director també destaca la vinculació de la Jonca amb les escoles de música del país. “Crec que és un dels pilars fonamentals, ja que és d’on surten els joves que en un futur seran part de l’Orquestra Nacional”, apunta.
Vint-i-cinc anys després, la Jove Orquestra continua fent gaudir el públic de concerts especials i sent un referent per a les generacions més joves de músics.