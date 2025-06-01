DMG
Educar en la sostenibilitat
EL PROGRAMA ESCOLES VERDES arriba al 15è aniversari ple d’iniciatives, projectes de conscienciació i accions ambientals que impliquen tota la comunitat educativa, amb un 100% dels centres educatius adherits.
Milers d’alumnes ultimen aquests dies els preparatius per a la cita anual amb el medi ambient, el Fòrum d’escoles verdes, que enguany se celebrarà el 5 i 6 de juny. Es tracta d’un espai on els centres podran intercanviar idees, compartir inquietuds i aprendre els uns dels altres. Un dia significatiu en el calendari de la sostenibilitat que forma part d’un projecte, el programa d’escoles verdes, que es va iniciar ara ja fa 15 anys i que ha anat creixent i ampliant-se fins a arribar als nostres dies.
Àlex Rodríguez, coordinador d’Andorra Sostenible, explica que el programa va néixer el curs 2010-2011 com una iniciativa dels departaments de Medi Ambient i Educació del Govern, coordinat i dinamitzat des d’Andorra Sostenible. L’objectiu era “impulsar i unificar l’educació ambiental, donar eines al professorat, i esdevenir punt de trobada per a l’intercanvi d’idees i per a accions ambientals”. Rodríguez subratlla que és un programa dirigit a tota la comunitat educativa, “des dels alumnes fins al personal de manteniment, per aconseguir una educació global i ben integrada”.
El primer any de la posada en marxa del programa s’hi van adherir onze escoles dels tres sistemes educatius, que suposava un 35% dels alumnes. Què havien de fer els centres que s’hi volien inscriure? “Per començar, es fa una diagnosi ambiental del centre i així podem veure com millorar”, explica el coordinador. En funció d’aquesta primera anàlisi es fa un pla quinquennal en què l’escola ha de desenvolupar diverses propostes per optimitzar l’estat del centre, pel que fa a manteniment, eficiència energètica o estalvi d’aigua. L’adhesió al programa es va anar consolidant i el curs 2020-2021 ja estaven adscrites el 100% de les escoles públiques, mentre que el 2022-2023 es va assolir l’adhesió del 100% de les escoles. Actualment, es calcula que hi participen 11.400 alumnes.
Dins del programa, Àlex Rodríguez destaca iniciatives com la del fòrum que se celebra al voltant del Dia mundial del medi ambient i que enguany s’ha dividit en dues jornades, el 5 de juny amb infantil i primera ensenyança, i el 6 de juny amb segona ensenyança, FP i batxillerat. Però aquest és només un dels esdeveniments que es duen a terme al programa. També té forta repercussió el Clean Up Day, en què els alumnes fan una recollida de residus a la natura. Activitat que ha esdevingut un indicador de l’impacte de les accions de conscienciació, “s’està detectant que en repetir el mateix punt d’un any a l’altre hi ha una reducció significativa de residus”, afirma el coordinador. Rodríguez també enumera activitats com els mercats d’intercanvi o el naixement de la figura de l’ecodelegat, encarregat d’eficiència energètica a l’escola.
De cara al futur, l’objectiu és donar un nou impuls al programa adaptant-se a les necessitats específiques de cada escola, amb noves iniciatives com “els camins pedagògics”, que té com a fita trobar camins propers a les escoles per fer activitats.