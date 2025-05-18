DMG
Una dècada reciclant roba
EL VIDE DRESSING DE LA MASSANA va obrir les portes fa deu anys apostant per donar una segona vida a la roba i als complements, i s’ha consolidat com un mercat de referència al país.
Els vide-greniers francesos van inspirar un model d’èxit de venda de roba de segona mà a la Massana. “Fa 10 anys, dues noies que treballaven a Andorra Turisme em van comentar que volien fer un vide-grenier a la Massana, però només de roba”, explica la cap del departament de Turisme del comú de la Massana i coordinadora del mercat, Emma Jiménez. “Vaig acceptar la que em va semblar una molt bona proposta”, relata, i el març del 2015 celebraven la primera edició del Vide Dressing. “El nom va sorgir d’una pluja d’idees que vam fer les tres, en què vam combinar el vide francès amb el dressing anglès, ja que el mercat és de roba i complements”, apunta Jiménez.
La primera edició va reunir una quinzena de parades “i va anar molt bé”, assegura la coordinadora del mercat, tot apuntant que “va anar tan bé que la gent em demanava que ho repetíssim”. I així va ser. El 2016 es va dur a terme una altra edició a la tardor, però va ser el 2017 quan es va començar a celebrar la fira dues vegades l’any, una a mitjan maig i l’altra a mitjan octubre. “El mateix any vam contractar una empresa perquè ens ajudés a portar la logística per poder fer un mercat més animat, i d’ençà d’allò ha funcionat molt bé”, afirma Jiménez.
“Al principi a la gent li costava venir, tant a comprar com a exposar, perquè es veia malament comprar o vendre roba de segona mà”, comenta la coordinadora, “però, de mica en mica, hem aconseguit instaurar la política de l’intercanvi de roba a Andorra, i enguany ja comptem amb un centenar de parades i cada vegada ve gent més jove”, declara Jiménez.
Una altra de les modificacions importants en aquests deu anys ha estat l’ampliació dels espais on se celebra el Vide Dressing. “Vam començar a la sala de la Closeta, però la covid ens va obligar a moure’ns a l’edifici de les Fontetes, perquè hi havia una entrada i una sortida diferent i era un espai més gran”, relata la coordinadora, mencionant que, per primera vegada, “aquest any hi ha hagut una vintena de parades al carrer, entre la Closeta i les Fontetes”. Va ser després de la covid, a partir de la primavera del 2021, quan hi va haver un boom sobtat i l’esdeveniment va créixer ràpidament. “És un mercat que s’expandeix gràcies al boca-orella entre les participants, que formen una gran comunitat”, explica Jiménez, apuntant que l’esdeveniment s’ha consolidat a Andorra. “Ve gent d’arreu del país, és una fira nacional.”
Gran part de la roba que no s’aconsegueix vendre els dies de mercat es destina a l’associació benèfica Carisma. “La recullen diumenge i la venen a la botiga de la Massana a baix cost, i els diners van destinats a causes benèfiques”, apunta Jiménez.
La coordinadora té apuntades les dates de la fira fins al 2030, i el que queda clar és que el calendari es mantindrà i “no s’afegiran més edicions durant l’any”, comenta Jiménez, mostrant-se entusiasmada perquè “pensava que tindria un límit quan vaig començar, però continuo veient que desperta interès, per això crec que el Vide Dressing està ben viu i ha vingut per quedar-se”.