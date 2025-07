30 anys de bona sintonia

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Les fotografies de la Vivian Maier, penjades a les parets de la Sala d’Exposicions del Govern, van crear el context ideal per a la recepció oficial de Rian Harris, encarregada de negocis dels Estats Units. La visita va tenir lloc el 20 de febrer i tenia com a objectiu la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i els Estats Units. En la revisió del que han suposat aquestes tres dècades, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va destacar com s’han “reforçat àmbits com la cooperació en matèria d’educació, emprenedoria, salut i seguretat”, i va qualificar les relacions “d’excel·lents”.

Joan Forner, actual ambaixador d’Andorra als Estats Units, recorda com es va iniciar aquest camí de cooperació. Va ser l’establiment de la Constitució andorrana el febrer del 1993 el que va permetre una obertura significativa del país. De fet, uns mesos més tard, el 27 de juliol del 1993, Andorra va ser admesa a les Nacions Unides i es convertia en l’estat 184 de l’organisme internacional. Segons Forner, aquesta passa va ser clau. “L’obertura internacional d’Andorra va ser a través de Nacions Unides. En aquells moments, Andorra no tenia ambaixada a Espanya ni a França”, explica Forner. Un cop s’obre la primera missió, “comencem a signar relacions diplomàtiques, entre les quals evidentment amb els Estats Units, perquè estàvem a Nova York”, detalla Forner, referint-se també a Juli Minoves, que el 1995 va ser nomenat primer ambaixador d’Andorra als Estats Units, i qui, segons Forner, “tenia una visió molt clara de com havia de ser l’obertura internacional”. Forner també fa èmfasi en la tasca que va dur a terme Eulàlia d’Ortadó, que va ser la primera funcionària andorrana a les Nacions Unides i que actualment és assessora política al consolat dels Estats Units a Barcelona.

I quina és la visió dels Estats Units? Eduardo Aguirre, segon ambaixador dels Estats Units acreditat davant el Coprincipat d’Andorra, després de George L. Argyros, coincideix a destacar la “bona sintonia democràtica i respecte mutu dels dos països”. Ell va ser nomenat per George Bush i va exercir el càrrec entre el 2005 i el 2009, i assegura que Juli Minoves, en aquells anys ministre d’Exteriors, va ser el seu principal contacte. “Quan era necessari, de manera amistosa i ràpida, resolíem assumptes diplomàtics, majoritàriament relacionats amb situacions consulars o comparant les nostres posicions sobre assumptes de les Nacions Unides”, afirma Aguirre.

Entre els reptes aconseguits en aquests anys, i tal com es va subratllar durant la commemoració del 30è aniversari, destaquen els de l’àmbit educatiu, en especial les beques Fulbright atorgades a 20 estudiants andorrans, però també els programes del BridgeUSA per estudiar a escoles, universitats i institucions de recerca als Estats Units, en què han participat 120 estudiants. Així mateix, també es va posar en relleu la cooperació econòmica i financera, ja que els Estats Units van donar suport al procés d’adhesió d’Andorra a l’FMI, així com la col·laboració en reptes com la protecció del medi ambient.