L'inici d'un planter

El repte era clar: fer que el trial fos un esport que els infants poguessin provar i gaudir. Davant aquesta fita la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) va fer una aposta decidida i l’abril del 2015, ara ja fa una dècada, va presentar un projecte engrescador que consistia a fer cursets per a nens i nenes de quatre a deu anys donant les màximes facilitats a les famílies.

El principal impulsor va ser Joan Puntí, en aquell moment president de la federació, de la mà de l’entrenador Jordi Pascuet, de Pascuet Offroad, i amb el suport del Moto Club Pirineu. L’únic requisit que es demanava era que els petits sabessin anar en bicicleta. “Posàvem a disposició les motos elèctriques de manera que els pares no haguessin de comprar-les”, explica Puntí. Segons l’expresident, la moto elèctrica “resulta idònia per als infants pel poc risc que suposa, ja que permet ajustar molt bé la velocitat de potència”.

L’activitat de seguida va tenir èxit i uns vint infants es van apuntar al primer curset, que es va celebrar a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. “Va ser un encert, tant per als nens, que s’ho prenien com un joc, com per als pares, que veien en el curset la possibilitat que els fills fessin una activitat diferent”, afirma Puntí. Tant és així que els cursets d’iniciació al trial continuen en marxa i es mantenen els mateixos organitzadors. Natàlia Gallego, actual presidenta de l’FMA, afirma que continuen fent-se els dimarts a la tarda a Sant Julià, amb una durada d’una hora, tant a la primavera com a la tardor. Segons Gallego, en alguna ocasió la demanda és tan alta que fins i tot es fan dos grups. Entre els actuals entrenadors continua figurant Jordi Pascuet, juntament amb Oriol Pi, Enric Sinfreu i Quim Altés.

Però la història no finalitza aquí, perquè d’aquells primers infants que es van iniciar al trial el 2015 alguns van continuar, com és el cas de l’Oriol Serrano. L’FMA, doncs, havia d’adaptar-se i a mesura que els infants anaven creixent es va anar emmotllant. Així és com el 2017 es van iniciar els cursets de perfeccionament al trial, que continuen vigents avui dia. Segons Gallego, en aquest cas les motos són pròpies i poden ser de gasolina o elèctriques i l’escenari d’entrenament ja és la mateixa muntanya.

El mateix 2017, i poc abans que finalitzés la presidència de Puntí, es va posar en marxa l’equip de tecnificació de l’FMA, el TEC. Gallego explica que “va arribar a tenir gairebé una desena de pilots” amb nivell per al Campionat d’Espanya i fins i tot el Mundial. Ara l’equip TEC s’ha convertit en l’Escola de Trial de l’FMA, amb Alba Villegas d’entrenadora i amb els pilots Oriol Serrano i Ramon Sucarrat que competeixen en l’àmbit d’Andorra, Catalunya i Espanya. Segons Gallego, la idea “és seguir responent a la demanda de cursets de trial dels esportistes del país”, alhora que s’estudia la possibilitat de fer cursets per a adults. L’oferta de cursos també es complementa amb el Trial Summer Camp, un campus internacional que ja fa cinc anys que funciona amb èxit.