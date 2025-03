45 anys emetent senyal

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

En un moment d’inflexió entre el món analògic i el digital, i amb una tecnologia incipient, un grup de joves va situar el país en el món de les ones. Eren els vuitanta i al capdavant de la colla, formada per una vintena de persones, hi havia el doctor Miquel Àlvarez. Va ser el 29 de febrer del 1980 quan els estatuts de la Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) van quedar signats, una data curiosa que enguany, per exemple, no trobem al calendari.