Una visita històrica

La visita del president de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, representant d’una comunitat molt gran al Principat, ara fa 15 anys, va ser la primera d’un cap d’Estat de manera oficial a Andorra. “Va ser una visita molt important per als lusitans. Hi va haver molta mobilització per la nostra part, organitzant tota mena d’activitats i xerrades relacionades amb la trobada”, explica Patrícia Bragança, expresidenta del Club d’Empresaris Portuguesos (CEPA).

Cavaco Silva va iniciar el viatge de tres dies al Principat divendres 5 de març del 2010, amb una visita guiada pel síndic Josep Dallerès a Casa de la Vall. “Li va cridar l’atenció l’armari de les Set Claus”, apuntava en aquell moment Dallerès, tot comentant que “li he recordat que, com a Portugal, aquí tanquem les coses amb set claus”.

La comunitat portuguesa va organitzar una gran rebuda al president, en un acte multitudinari al Prat del Roure amb més de mil compatriotes. “Cavaco Silva és una persona molt social i durant la visita es feia fotografies amb tothom”, apunta Juli Barrero, director de la revista A voz lusa. Mentre el president s’anava movent, acompanyat d’una comitiva de disset cotxes i quatre motos de la policia, rebia salutacions de portuguesos residents, però la més especial va ser la trobada amb escolars, on desenes d’infants vestits amb la indumentària tradicional portuguesa van rebre’l cantant cançons populars lusitanes.

El president també es va reunir amb els empresaris lusitans. “Li vam exposar que teníem menys drets que els espanyols o els francesos”, comenta Bragança, incidint en el fet que no podien tenir un negoci al seu nom abans dels 10 anys de residència. L’expresidenta de l’entitat exposa que entre el 2007 i el 2010 va ser un període convuls per als portuguesos residents pel que fa a reivindicacions i drets, i que “amb l’arribada del cap d’Estat es van culminar”.

Una d’aquestes reivindicacions, que va fer seva el president lusità, va ser la de reclamar el portuguès com a llengua optativa a l’escola. “Arran de la visita, el centre d’ensenyament francès té professors vinguts de Portugal i portuguesos residents que ensenyen la llengua, i l’Escola andorrana ensenya l’idioma, però no en horari lectiu, sinó com una extraescolar”, explica l’expresidenta de la CEPA, remarcant que també es gestionen classes de portuguès per a adults a través del consolat i l’Instituto Camões.

Durant la visita, Cavaco Silva es va desplaçar al túnel dels Dos Valires, on quatre mesos abans havien mort cinc treballadors de la construcció, tots portuguesos, per retre-hi homenatge, descobrint una placa commemorativa. “Va ser un gest molt important, ja que reconeixia la feina dels treballadors nacionals que marxen temporalment així com d’aquells que ja han marxat per treballar per un nou país”, apunta Bragança, afegint que “tota la comunitat portuguesa agraeix a Andorra el nomenament del pont dels Dos Valires com a pont de Lisboa”.