Igualtat entre estudiants

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

El 5 de febrer del 2010, ara ja fa quinze anys, la comissió mixta d’Educació, compartida entre Andorra i Espanya, va acordar el text definitiu que garantia l’accés dels alumnes andorrans a les universitats del país veí. “És un acord molt breu, però que va costar molt temps tirar endavant”, recorda el secretari d’Estat d’Educació de l’època, Josep Roig. L’aprovació de la LOE, l’any 2006, establia que, a partir de l’any 2010, tots els estudiants que volien accedir a les universitats espanyoles havien de fer una única prova, és a dir, la selectivitat o les PAU. “Abans els alumnes andorrans havien de fer un examen que era sensiblement més fàcil, per a estrangers”, assenyala Roig, i per això “l’acord no es va signar abans, perquè hi havia certa manca de determinació política”.