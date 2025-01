Recerca del gegant asiàtic

La Xina, el mercat més gran del món, amb més de mil milions de persones, és dels més buscats entre les destinacions turístiques pel seu volum de negoci i Andorra no el podia deixar perdre. Així que, embarcats en un viatge al país asiàtic ara fa vint anys, l’excap de Govern Marc Forné i l’exministre d’Afers Exteriors Juli Minoves, acompanyats d’altres representants del Principat, van anar a la recerca de l’autorització xinesa que reconegués Andorra com a destí turístic. El viatge va donar els seus fruits i el 18 de gener del 2005 s’anunciava que la Xina reconeixia Andorra com a destí turístic.

Els treballs perquè el gegant asiàtic mirés amb bons ulls el Principat van començar dos anys abans. “Vam volar fins a Pequín per assistir a un congrés de l’Organització Mundial del Turisme l’any 2003, i allà vam aprofitar per parlar amb els representants xinesos sobre un possible acord turístic”, explica el ministre de Turisme d’aleshores, Enric Pujal. En aquell moment, el govern xinès “ja tenia bona predisposició per reconèixer Andorra com a destí turístic”, remarca Pujal. Paraules que dos anys després també va repetir Marc Forné a Pequín. L’excap de Govern va lloar la tasca “feta força de pressa i molt bé”, ja que Andorra no era, ni és, membre de la Unió Europea, fet que implica que per assolir fites com aquesta s’hagi d’arribar a pactes bilaterals.

En aquells moments, la Xina generava prop de 28 milions de turistes a l’exterior, però tot i que la intenció era atraure el visitant xinès a Andorra, “no va acabar de funcionar gaire bé”, lamenta l’exministre de Turisme. Deu anys després de la signatura de l’acord, el Principat rebia prop de 3.000 turistes xinesos, xifra que va augmentar als 5.000 l’any 2017, “atrets pels esports d’hivern”, segons apuntava aquell any l’ambaixador de la República Popular de la Xina a Andorra, Lyu Fan. Tot i això, la Xina no era un dels principals mercats turístics per al país i tampoc ho és avui dia.

Els viatges de les delegacions andorranes a la Xina van ser “fantàstics”, explica Pujal. “Van preparar les reunions, ens van obsequiar amb manifestacions culturals i van servir-nos tota mena d’àpats. Un nivell espectacular”, remarca l’exministre. “Hem estat rebuts amb un nivell i unes atencions enormes”, manifestava Forné durant la seva visita, dos anys després. La delegació andorrana disposava per a ella sola d’una de les 17 cases que el govern xinès tenia per a les autoritats estrangeres que visitaven el país. L’excap de Govern també es va mostrar sorprès perquè a l’hora de circular per la carretera, dos carrils estaven reservats per a ells. “Això, ni als Estats Units. Sembla increïble”, afirmava Forné.

Vint anys després de la firma, Pujal creu que “ara és el millor moment per enfortir aquest acord, ja que la Xina s’ha obert més al món i els seus ciutadans tenen més llibertat”, i potser té la recepta per fer que els ciutadans del gegant asiàtic visitin el nostre petit país: “Lligues algun turoperador que ofereixi viatges a Barcelona i que també realitzi excursions d’un o dos dies a Andorra”, apunta l’exministre.