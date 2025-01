Un avenç fiscal històric

El 8 de gener del 2015, Andorra i Espanya signaven el conveni per evitar la doble imposició (CDI), un acord històric que marcava un abans i un després en les relacions entre els dos països. El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el titular espanyol d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, van formalitzar l’entesa a la Casa Museu d’Areny Plandolit, en un acte al qual també van assistir el cap de Govern, Toni Martí, i Mariano Rajoy, que es convertia en el primer president espanyol a visitar oficialment el Principat.

Si bé la visita de Rajoy acabaria generant controvèrsia més endavant arran de l’anomenada operació Catalunya, també és cert que va contribuir a avalar en primera persona el camí emprès pel Principat cap a l’obertura econòmica i la transparència fiscal. De fet, aquest CDI suposava un pilar clau en el procés d’homologació internacional d’Andorra, després que, dos anys abans, se signés el conveni amb la República francesa. “Tant la firma del primer CDI amb França, com aquest segon amb Espanya, eren essencials en tota aquesta evolució”, ressalta Jordi Cinca.

L’estratègia del Govern era clara: “Era important, i tenia una gran càrrega simbòlica, el fet de començar amb els dos països veïns, que són amb els que tenim més lligams, més relacions comercials i diplomàtiques, i dels quals Andorra té també el major nombre de residents, sense oblidar que el president francès és també Copríncep”, comenta l’exministre de Finances. A més, també cal tenir en compte que, “despres d’assolir aquests dos convenis especialment rellevants, seria més fàcil arribar a acords similars amb altres països, com així ha estat. Podríem dir que aquesta era la nostra carta de presentació davant la comunitat internacional”, afegeix Cinca. En l’actualitat, Andorra té CDI en vigor amb més d’una quinzena d’Estats i en té d’altres pendents d’aprovació definitiva, com el signat recentment amb Montenegro.

En qualsevol cas, el conveni amb Espanya en concret era especialment rellevant. “És el país amb el qual tenim més importacions i exportacions, del qual rebem més inversions, on més s’inverteix des d’Andorra, el que té més residents al país...”, enumera Cinca. En definitiva, “aquest ha estat el CDI que ha tingut més efectes de tots els que hem signat”, alhora que també ha permès “consolidar les relacions entre tots dos països”.

L’acord ha servit per establir regles clares per determinar quina jurisdicció tenia dret a gravar determinats ingressos, evitant així situacions de doble tributació o discriminació fiscal. A més, ha reforçat la col·laboració en la lluita contra l’evasió fiscal, incrementant la transparència i l’adaptació als estàndards internacionals. Per al Principat, el conveni ha estat una oportunitat única per projectar una imatge de país modern i fiscalment fiable, afavorint les inversions estrangeres i la integració en l’economia global, mentre que per a Espanya ha facilitat el control sobre les rendes dels seus residents a Andorra.

En aquest sentit, l’extitular de Finances posa en relleu que tant el CDI amb Espanya com tota la xarxa de convenis teixida posteriorment “han estat clau per sortir de les llistes negres i grises de paradisos fiscals”, i han demostrat “el compromís d’Andorra amb la transparència i l’intercanvi d’informació”.