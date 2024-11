Corrent per l’hostaleria

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

“Canya aquí!”, “Una de braves!” Aquestes deuen ser les frases més sentides pels cambrers del món quan un nou client arriba a la terrassa del bar, o a l’interior, i espera ser atès amb un gran servei. Malgrat això, en multitud d’ocasions l’empatia dels consumidors deixa molt a desitjar i no es té veritablement en consideració els treballadors de l’hostaleria, moltes vegades molt maltractats. Per això, a Ordino es va decidir apostar per fer una innovadora cursa que fes valdre aquesta feina.

Amb la safata a la mà i amb l’abillament habitual –perquè en aquest cas l’hàbit sí que fa el monjo– els alumnes de l’escola Vatel i del Lycée Comte de Foix, juntament amb el comú d’Ordino, van córrer per últim cop el 2019 per revalorar el sector serveis. Un concurs que consistia en una gimcana en què els participants, amb la respectiva safata plena de gots amb líquid, havien de superar una sèrie d’obstacles (eslàloms, pujar i baixar escales...) i arribar a la meta amb el màxim nombre d’elements i sense caure ni gota. “El recorregut començava al carrer Major d’Ordino i acabava en tornar a la plaça”, explica Mari Soto, la cap d’activitats i promoció del departament de Cultura del comú i una de les impulsores d’aquesta iniciativa. Una carrera feta per “revalorar el treball dels cambrers, que moltes vegades no es té en compte i un bon servei és molt important”, manifesta.

La cursa, des del seu inici, l’any 2016, va tenir una gran acollida, però les condicions meteorològiques, juntament amb l’aparició de la pandèmia, van acabar per excloure-la del programa d’activitats. “El vam haver de modificar i traslladar-lo al Centre de Congressos, on es realitzava la Mostra Gastronòmica, perquè el mes de novembre les condicions meteorològiques dificulten que es pugui fer al carrer”, afirma Soto. Tanmateix, tot i fer aquesta variació “per no deixar-la caure”, després de la covid no es va tornar a fer.

Precisament, aquesta modificació va ser una de les culpables de la desaparició de la cursa de cambrers. “El problema dels interiors és que la gimcana era molt reduïda. A més, endarreria el muntatge de la Mostra Gastronòmica i hi havia una clara manca d’espais”, argumenta Mari Soto, que afegeix que en fer-ho en un espai tancat “ja no era tan visual” i perdia força. Després de cinc anys sense aquest concurs, la cinquena edició ha estat a prop de reaparèixer. “La idea era tornar a reiniciar la cursa de cambrers aquest any, però no ha estat possible perquè anàvem justos de temps, tenint en compte que els alumnes del Lycée Comte de Foix comencen al setembre, i no sabem quants n’hi haurà exactament. A més, molts restaurants tanquen en aquesta època”, confirma Soto.

La cap d’activitats i promoció del departament de Cultura d’Ordino, però, ha deixat les portes obertes a un possible retorn: “La idea és tornar-la a fer i que hi participin tan professionals de la restauració com els alumnes de l’escola d’hostaleria.” Per això, tornaran a treure a fora la cursa de cambrers, però “minimitzant els riscos” per les condicions meteorològiques, perquè “si la fas al Centre de Congressos li treus visibilitat i valor”. Tot per seguir “revalorant” una feina poc reconeguda i perquè els clients puguin veure tota la feina que hi ha darrere de la persona que et serveix una canya ben fresca.