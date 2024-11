Compartint l'esport

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

El Camp del Consell va passar a millor vida el 23 de novembre del 2014, ara fa 10 anys, amb l’obertura de l’Estadi Nacional. La inauguració del nou camp va aplegar centenars de persones i després de 10 anys el futbol i el rugbi han estat més propers que mai, compartint camp de joc. La inauguració va ser una festa de l’esport, però també va ser una bona excusa per reunir gent de totes les edats i d’àmbits molt diferents. Després de tot aquest temps s’han disputat molts partits a l’Estadi, tant de futbol com de rugbi, i ambdós esports han gaudit de l’espai de joc.

Es va decidir fer l’Estadi perquè el Govern va considerar que es necessitava un camp en condicions per poder acollir, per exemple, partits de competicions internacionals de futbol. “Ens va semblar que el més plausible i fàcil de fer era remodelar el Camp del Consell, ens va semblar que era el lloc ideal, ja que era propietat nostra”, explica Jordi Cerqueda, secretari d’Estat d’Esports l’any 2014. Tenir aquesta infraestructura va suposar en aquell moment tenir un espai que servís per jugar els partits de futbol nacional i per poder albergar el servei de la Federació de Rugbi i el VPC. “Va costar prendre la decisió i vam haver de parlar molt amb les dues federacions implicades”, assegura Cerqueda. Va ser una època complexa, ja que els diners no sobraven i “vam tenir la sort que la UEFA ens va donar una ajuda de dos milions d’euros”, afirma Cerqueda. I amb menys de quatre milions d’euros van construir l’estadi. Va costar molt, de fet, per les cadires van haver de demanar ajuda a una entitat privada perquè les financés. “Però va ser un procés divertit”, conclou Cerqueda. En un primer moment van pensar que seria bona opció posar gespa artificial, però més endavant es va demostrar que no. En aquests deu anys es va aixecar la gespa artificial i se’n va posar de natural. “Crec que l’objectiu pel qual es va plantejar el disseny de l’estadi ha funcionat donant servei tots aquests anys, i l’estadi encara està en unes condicions perfectes”, explica l’antic secretari d’Estat d’Esports.

Al cap de 10 anys el recinte ha anat patint canvis per actualitzar-lo al pas dels anys. El més gran va ser quan el Futbol Club Andorra va ascendir a la Segona Divisió de la lliga espanyola i es va convertir en l’usuari principal de l’Estadi Nacional, que encara manté. La gespa s’ha substituït per una de tipus híbrida (composició amb un 80% de gespa natural). Es va haver de fer una adequació de les instal·lacions, amb els requisits tècnics de La Liga. Actualment, hi ha sis cabines per a la premsa, dues per a premsa escrita, dues més per als locutors de ràdio, que estan dividides en sis espais, i les dues cabines restants s’utilitzen actualment una com a botiga de l’FC Andorra i l’altra com a espai VIP. L’antic espai social que ocupava el VPC Andorra Rugby XV s’ha convertit en la sala per fer les rodes de premsa després dels partits. A més, s’ha ajustat la il·luminació per adequar-la a les exigències de la televisió. I finalment s’ha instal·lat una tanca de separació mòbil a la zona de grades de l’afició visitant, per moure-la depenent del volum de gent.