Un atracament de pel·lícula

El 8 de novembre del 2014 serà un dia que una de les dependentes i la propietària de la joieria L’art d’Or no oblidaran mai. Com cada dia, ambdues es dedicaven a fer les seves tasques quan, de sobte, dos individus van irrompre a punta de pistola a l’establiment. Mentre un d’ells les amenaçava apuntant-les amb l’arma, l’altre va aprofitar per trencar el vidre de les vitrines i endur-se tot el material possible, que finalment es va xifrar en uns 225.000 euros. Durant aquesta acció, el lladre es va tallar la mà, provocant-se una ferida que, més tard, seria clau per al futur de la investigació.

Però la pel·lícula no havia fet més que començar. Després del robatori, fet a plena llum del dia i que, realment, va ser un pèl barroer, tal com es va poder veure a les càmeres de seguretat, i per la manera de procedir dels dos individus, van fugir en un cotxe robat, que va ser localitzat a la Comella. Una situació que feia presagiar al cos policial que havien fugit per la muntanya. Un cop donat l’avís, es va desplegar un important dispositiu de control, i fins i tot es va fer servir un helicòpter amb càmera tèrmica, però les esperances de trobar els dos atracadors s’anaven esvaint amb el pas dels dies.

Quan semblava que la recerca no estava donant resultat i la hipòtesi que els dos lladres ja havien fugit del país estava prenent cada cop més força, tot va fer un tomb. Tres dies després del robatori de la joieria, en un camí de muntanya que va de Juberri a Arcavell, a escassos 150 metres de la frontera amb Espanya, la policia va detenir dues persones de nacionalitat sèrbia, sospitoses d’haver comès l’atracament. Un veí de la localitat els havia vist per la zona i va advertir la policia de la seva presència, que els va detenir. I en aquest moment, torna a prendre rellevància aquella ferida de la mà.

Precisament, el tall que el poc hàbil lladre es va fer va facilitar la feina als investigadors, ja que els va permetre identificar-lo com un dels assaltants de la joieria molt ràpidament. El fet que el seu acompanyant, que empunyava la pistola en el moment de l’atracament, es torcés el turmell va alentir la fugida. Un altre dels factors que van possibilitar la identificació dels dos homes, un cop detinguts, va ser la presència de pebre vermell en gran quantitat, utilitzat per evitar que els gossos de la policia els seguissin el rastre. A més, la descripció que van donar les dues dones de la joiera encaixava a la perfecció amb els dos fugitius.

Totes les proves apuntaven cap a aquelles dues persones. Durant l’operació es van trobar una motxilla amb queviures amb els quals els dos homes s’havien estat alimentant durant els dies que van passar a la muntanya, així com roba d’abric, que els incriminaven directament. Segons la investigació, els lladres havien previst passar-se dies al ras abans de fugir, però la seva barroeria els va impedir completar el seu objectiu. Tots dos van acabar a la presó, fet que va celebrar el president del gremi de joiers, Enric Bartomeu: “Que no s’hagin pogut sortir amb la seva és una mena de publicitat amb el missatge que a Andorra és complicat fer un robatori.” El material sostret mai no es va trobar i es va especular amb el fet que havien comptat amb la col·laboració de tres persones més que s’haurien endut les joies, després d’un atracament de pel·lícula de sèrie B.