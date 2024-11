Entre la por i la creativitat

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

Vampirs, fantasmes, esperits, ninots diabòlics, assassins... I tota mena de monstres que ens visiten durant aquest pont de Tots Sants, o com és més conegut als Estats Units, la nit dels morts o Halloween. Una tradició anglosaxona que ja fa temps que va arribar a les nostres cases i que, cada cop més, s’està arrelant al Principat. Bona mostra d’això són moltes de les botigues, guarnides amb els motius especials d’aquesta tradició i que vesteixen els aparadors plens de decoracions, que posen la pell de gallina i fan esgarrifar només de mirar-les. O la celebració de diversos esdeveniments relacionats amb aquest dia, com el Concurs de Narrativa fantàstica i de terror organitzat per Encamp i que enguany acollirà la 15a edició.

L’Alfons Codina, ens explica la directora de les biblioteques comunals d’Encamp, Teresa Blanco, “es trobava al capdavant del projecte”, durant aquella primera edició, ara és ella una de les encarregades de seguir fent-lo créixer. La idea, comenta, va néixer amb l’objectiu de “fomentar la creativitat, sobretot dels talents joves”.

El concurs serveix com una espècie de trampolí per ser conegut, de fet, “moltes de les persones que han participat en el concurs, i especialment les premiades, formen part del panorama literari andorrà”, diu la Teresa, satisfeta que aquest premi “serveixi per experimentar la sensació de ser llegit i valorat per un jurat qualificat”. Un concurs que no només “ha anat ampliant el nombre de premis i la seva dotació”, sinó que va incloure la Cerdanya, l’Alt Urgell, el 2017, i el sud de França l’any passat. A més, “es va reorientar només al relat escrit”, perquè en les primeres edicions també incloïa el format vídeo.

Tot i aquestes variacions el concurs, diu la directora de biblioteques, “s’ha anat consolidant amb el pas dels anys i adquirint cada vegada més rellevància”. Les bases són ben senzilles, no és casualitat que hagin funcionat durant quinze edicions. Es tracta d’un premi literari, dedicat a la narrativa de fantasia i de terror, amb narracions d’entre 3 i 6 pàgines, segons les categories, que enguany són tres: cadet, jove i adult. Aquestes s’envien a les biblioteques del comú encampadà i, després, se sotmeten a la valoració d’un jurat qualificat. En aquest punt, la Teresa agraeix “la implicació dels escriptors nacionals, que sempre s’hi han involucrat per formar part del jurat”.

Els objectius de futur són molt clars, “mantenir uns bons nivells de participació i que segueixin sortint nous talents literaris d’aquest concurs”. De moment, la tendència és òptima i, segons les dades de la directora, les obres entregades aquests últims anys s’acosten al centenar. Uns dels màxims reptes, diu la Teresa, és que “la intel·ligència artificial no pugui posar fre a la imaginació, a la lectura de grans talents literaris ni a l’art d’escriure”. Per això, és molt important que concursos com el que organitza “segueixin rebent molt suport i despertant interès”.

De moment, enguany s’introduirà una novetat en l’entrega de premis, amb una cerimònia que se celebrarà el 9 de desembre a la sala de festes. Des del comú ja treballen en la publicació d’un tercer recull de relats “per consolidar la feina feta” que permetin continuar llegint relats que posin els pèls de punta i l’esglai en el cos.