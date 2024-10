Disbauxa a la universitat

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

La universitat, un lloc conegut per ser font de coneixement i relativa tranquil·litat, també és popular per les celebracions. Les festes són popularment conegudes als Estats Units, tot i que tenen un caire més grotesc, però aquí, a casa, també se’n celebren i no es queden pas curtes.

La primera festa de la Universitat d’Andorra es va dur a terme el 17 de març del 2016, impulsada des del rectorat i l’administració del centre, però amb l’ajuda d’un grup d’alumnes, que van decidir que seria bo tenir una jornada festiva per conèixer-se entre ells i poder descobrir altres racons de la institució. “La intenció era organitzar una activitat que ens fes sentir partícips de la universitat”, explica Univers Bertrana, organitzador de les primeres edicions de la festa. Aquella primera celebració va comptar amb una gimcana, una sessió de màgia matemàtica i una classe magistral de zumba. A tot això, s’hi va sumar una demostració de vol de drons, que va sorprendre els estudiants i ben segur que devia provocar curiositat entre més d’un. La festa va concloure amb una hamburguesada a la plaça de la Germandat, una oportunitat perfecta per fer noves amistats.

“La primera trobada es va celebrar al març perquè feia bon temps, però tot i anar molt bé ens vam adonar que ho havíem fet massa tard, ja que el curs estava molt avançat i els estudiants es preparaven per als exàmens”, apunta Bertrana. Per aquest motiu es va decidir passar la festa a inici de curs, que és quan els alumnes solen estar menys estressats i amb menor càrrega de feina, i la segona edició es va celebrar el 21 d’octubre d’aquell mateix any.

Les festes es van anar succeint, amb temàtiques i propostes de tota mena: des d’un torneig de videojocs a la segona edició, passant per un taller de moda el quart any o un escape room l’any passat. “Les activitats les escullen entre els representants dels estudiants i els de la universitat”, relata l’organitzador de les primeres edicions. Tot i l’arribada de la pandèmia de la covid, la festa va tenir continuïtat. “Fins i tot amb la pandèmia la vam celebrar. La vam fer de manera virtual, organitzant un torneig del joc League of Legends (LoL), i de manera presencial, els participants van poder visitar el nou edifici en forma de cub de la universitat”, comenta Bertrana.

Al llarg de les deu edicions de la festa més d’un miler de persones han pogut gaudir d’un dia de diversió a la universitat. “És una celebració oberta a tothom que hi vulgui participar, independentment de si té algun vincle o no amb la institució”, remarca el promotor. I així és, ja que la festa continua a la nit en alguna discoteca del Principat, i tot i que l’entrada a primera hora és només per a persones amb el carnet de la universitat, després s’obre al públic en general.

“La intenció és que es continuï celebrant durant molts anys més”, explica Bertrana, tot apuntant que la seva edició preferida va ser la quarta, “quan es van ajuntar una demostració de danses xineses amb els Castellers d’Andorra. Va ser un espectacle molt vistós”, clou l’organitzador.