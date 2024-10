La màgia de la dansa

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

És dissabte 1 de novembre de 2014, dia de Tots Sants. El MoraBanc Andorra afronta el seu tercer partit a casa davant de l’Herbalife Gran Canaria, amb la mirada posada en la victòria però amb una novetat rellevant. A l’inici del partit, salten a la pista nou noies, vestides amb material d’animació i disposades a ballar i saltar al ritme de la música, tot fent vibrar els assistents. Són les cheerleaders del MoraBanc Andorra, el nou grup d’animadores de l’equip, que s’estrenen amb el retorn del bàsquet a la màxima categoria espanyola, després de 22 anys.

El grup va començar a entrenar el 9 de setembre d’aquell any, i en menys de dos mesos ja debutava a la màxima categoria. La primera entrenadora de les animadores oficials de l’equip ACB va ser Eva Rodríguez, que comptava amb nou noies, tres de les quals provinents de les Dream Cheers de l’FC Barcelona -considerades de les millors animadores d’Europa en aquell moment-. Una d’aquestes noies era Helena Lardies, la parella del base badaloní, Víctor Sada, que de retruc també va portar a la seva germana Cristina i l’animadora Gemma Pastor. Aquell primer grup també estava format per les andorranes Sofia Cortesao, Judith Diago, Lara Millán, Sara Cáceres, Meritxell Romera i Melani de Barros.

La Tamara Martos, actual entrenadora, va començar al grup la temporada 2016-2017. “Jo vivia a Màlaga en aquell moment, i la Mery Romero, l’entrenadora, em va contactar per si volia entrar a les cheerleaders i no vaig tardar gaire a pensar-m’ho, ja que em vaig veure motivada per la passió”, explica Martos, recordant que volia tornar al país a casa dels seus pares.

La següent temporada va ser bona, però a causa de diverses desavinences entre les integrants del grup, la temporada 2018-2019 només es van fer actuacions en partits puntuals. Aquest fet va portar la Tamara a fer-se càrrec del grup a partir del 2019. Malauradament, la pandèmia de la Covid va escombrar el projecte, i aquest no va tornar fins a la temporada 2022-2023, amb l’equip a LEB Or, la segona categoria del bàsquet espanyol, però amb una novetat important: “Aquell any vam renéixer, i ho vam fer com a grup d’animació”, explica Martos. “Un grup d’animació té la particularitat de connectar amb el públic present, és una connexió màgica que permet fusionar el grup amb la gent que assisteix a l’esdeveniment”, relata l’entrenadora. Aquell any el grup comptava amb una vintena de participants, alguns provinents del planter de ball que havia obert la Tamara, d’altres eren excheerleaders i la majoria noves incorporacions. D’aquell grup, però, ja només en queden vuit integrants -6 noies i 2 nois-, ja que l’equip s’ha professionalitzat.

“La temporada passada ens vam registrar com a empresa, amb el nom de Màgic Team, per poder assistir a diferents esdeveniments sense dependre de ningú, però sempre respectant els valors del club del qual formem part”, comenta Martos, tot explicant que la seva actuació preferida va ser la del partit contra l’Ourense, que consolidava el retorn de l’equip a l’ACB. “Una altra actuació màgica va ser la que vam fer aquell mateix any amb l’associació contra el càncer, on vam experimentar una connexió molt maca amb el públic”, afegeix l’entrenadora, que està convençuda que el grup pot tenir tota la continuïtat que es proposin.