Trenta anys de puntaires

Les Jornades tèxtils i de puntaires arriben aquest octubre a la seva catorzena edició, o el que és el mateix, al seu trentè aniversari, ja que se celebren biennalment. Tot i que hauria de ser la quinzena edició, si no s’hagués anul·lat la celebració del 2020 per la covid. La punta de coixí és el motiu que porta centenars de persones a omplir la parròquia durant els tres dies de l’esdeveniment. “Escaldes és una parròquia molt lligada al tèxtil, ja que l’aigua termal s’utilitzava per fer tints”, explica Maite Estévez, la impulsora de les primeres Jornades tèxtils.

“Tot va començar quan vaig fer una exposició de tapissos i em van proposar fer alguna activitat relacionada per als infants i joves de la parròquia”, relata Estévez, que es va plantejar crear un taller intergeneracional de tapís i macramé, però amb la condició que “el comú em subvencionés un o dos cursos l’any per poder aprendre més i ensenyar altres coses als meus alumnes”. D’aquí neixen les Jornades tèxtils i de puntaires, el 1994, al cap de deu anys de la creació del taller. “Les vam crear els participants del taller, per confrontar la soledat de l’artesà a Andorra. Necessitàvem comunicar-nos amb gent que compartís les nostres aficions per intercanviar coneixements i tècniques”, apunta la impulsora. I això es va començar a fer donant-se a conèixer enviant correus a diverses associacions de puntaires, sobretot catalanes.

Des de bon matí, els participants en el concurs de puntaires arriben a la sala del Prat del Roure escaldenc per agafar lloc i posar-se còmodes, perquè fer punta de coixí és una disciplina que t’obliga a estar moltes hores assegut. Els concursants són vinguts d’Andorra i sobretot de Catalunya. “També n’hi ha que viatgen des de Navarra o el País Basc”, afirma Estévez.

La trobada s’ha convertit en una de les més populars del Pirineu. “Quan vam començar a organitzar-la, no n’hi havia gaires de trobades de puntaires a Catalunya, i ara n’hi ha moltes, tant a Catalunya com arreu d’Espanya”, remarca Estévez. Però no tot és fer punta de coixí. Les jornades, que s’allarguen durant tres dies, compten amb tallers impartits per professionals, xerrades sobre el món del tèxtil i diversos espectacles i concerts, tot finalitzant amb un concurs per als participants puntaires.

Les jornades es converteixen en un gran reclam turístic, ja que els puntaires sempre venen acompanyats dels seus amics o familiars, que aprofiten per descobrir els racons de la parròquia i comprar al comerç local. El comú, sabent el que aquest esdeveniment significa per a Escaldes, aprofita per impulsar i donar a conèixer diversos espais de la parròquia, com el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), on s’organitzen diverses exposicions, o la plaça de les Pubilles, on se celebren activitats relacionades amb el tèxtil. Però l’espai més rellevant de tota la jornada, a banda del Prat de Roure, és el taller tèxtil i de vidre, on es duen a terme xerrades i s’anima els participants i curiosos que visiten l’esdeveniment a apuntar-se a les activitats que fan créixer i donen continuïtat al taller.