Art a 2.942 metres

Des de fa exactament 10 anys i un dia, els excursionistes que fan el pic del Comapedrosa no tan sols poden admirar les magnífiques panoràmiques que s’hi albiren, sinó també la creació escultòrica, signada per l’artista berguedà Joan Canal, que corona el cim. L’obra, anomenada La gran fita, va ser inaugurada diumenge 28 de setembre del 2014 per una àmplia delegació del comú de la Massana i representants de l’Associació de Pagesos i Ramaders i Andorra Turisme, entitats col·laboradores en el projecte. Una cinquantena de persones, entre autoritats i aficionats al muntanyisme, van assistir a l’acte, que també va servir per commemorar l’efemèride del primer ascens documentat al Comapedrosa, el 22 de setembre del 1858.

La idea de realitzar aquesta intervenció va sorgir de la mateixa corporació massanenca, que volia “embellir i dignificar un indret simbòlic tant de la parròquia com del país”, ressalta el cònsol major d’aleshores, David Baró. “Quan vaig pujar per primer cop al Comapedrosa amb la família, amb sis anys, recordo que al pic hi havia un cussol de pedra, amb un llibre on podies signar. Però amb els anys, allò va desaparèixer i en el seu lloc s’hi va instal·lar un bloc de formigó amb un punt geodèsic. L’impacte en l’entorn era horrible i calia fer alguna cosa”, relata.

Així doncs, el comú no va trigar a posar fil a l’agulla i obrir un concurs públic d’artistes. “Volíem que el procés fos força participatiu, per això al jurat no tan sols hi havia representants comunals, sinó també del comitè consultiu del parc del Comapedrosa, dels pagesos i ramaders, de la gent gran...”, recorda l’excònsol.

A la convocatòria s’hi van presentar un total de dotze projectes, i el de Joan Canal va ser escollit per unanimitat. “Hi va haver un consens total al respecte. La seva idea va agradar molt perquè era molt senzilla, però al mateix temps amb una gran càrrega simbòlica”, destaca Baró. “I també molt adequada per a l’indret. La prova és que, deu anys després, encara aguanta com el primer dia tot i estar tan exposada a les inclemències del temps”.

La gran fita és una estructura de ferro que sosté tres pedres, cadascuna representant un element de la natura: una del pedregar del Comapedrosa, una del riu Valira i una tercera que simbolitza el mar. Aquestes pedres són una metàfora del viatge de les roques des de les muntanyes fins als oceans, evocant tota una connexió natural que travessa Andorra. Sota l’escultura s’hi va instal·lar també una taula panoràmica que permet als visitants identificar els cims que envolten el Comapedrosa.

Com a curiositat, val a dir que la col·locació de l’obra també va suposar una altra gran fita. La dels esforçats tècnics del comú que, pocs dies abans de la inauguració, quan s’instal·lava l’escultura, van haver de pujar uns centenars de metres a pes els vuitanta quilos de ferro i pedra: les condicions meteorològiques no havien permès a l’helicòpter deixar-la més a prop.