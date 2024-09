Una dècada tocant el cel

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa deu anys que des del Principat es toca el cel gràcies als Castellers d’Andorra. Era el 2014 quan un grup de tres persones amb ganes de fer castells van decidir, un dimarts 17 de juny, convocar la crida, una reunió per informar tothom qui volgués ser partícip d’una nova colla castellera que s’estava coent. A la reunió hi van acudir fins a 25 persones. “S’havien intentat formar dues colles castelleres al Principat abans, però sense èxit”, explica Juli Peña, impulsor i president de la colla castellera.

Una setmana més tard, la colla començava a enfilar-se. Es va fer un primer assaig al parc central d’Andorra la Vella i es va decidir continuar els assajos en aquell punt al llarg de l’estiu. La fundació de la colla, però, no va ser fins al 16 de setembre del 2014, quan es va celebrar l’assemblea fundacional i els vuit membres de la junta van aprovar els estatuts. Aquell mateix dia, es va escollir el nom de la colla: Castellers d’Andorra, i el color de la camisa, el bordeus. “Entre tots els presents es van escollir les dues coses, mitjançant votacions”, remarca Peña. Aquell mateix dia, també es va inscriure la colla a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, com a colla en formació.

Amb l’arribada de l’hivern, la colla necessitava un local on assajar, i aquest havia de ser especial, ja que havia de tenir prou alçada i ser cèntric, perquè fos accessible a tothom. Després de molt buscar, el Govern va cedir el gimnàs de l’escola andorrana de Santa Coloma perquè la colla pogués assajar-hi dues vegades a la setmana, i el 27 de setembre de 2014, la colla alçà el seu primer castell en públic, a la plaça de les Fontetes de la Massana. Al novembre, la colla va aconseguir descarregar els primers castells de sis pisos, però encara amb la samarreta blanca.

Les noves camises es van estrenar l’any següent, el dia de la Constitució d’Andorra, i a l’abril es feia el bateig de la colla. Aquell primer any complert, els castellers van realitzar un total de 28 actuacions, i es van estrenar internacionalment, tant a Catalunya com a França. “D’ençà d’allà, cada any realitzàvem una mitjana d’una vintena d’actuacions, tant nacionals com internacionals”, comenta Peña.

Fins que va arribar la pandèmia de la covid. “Va ser horrorós, ens va tallar en sec”, es lamenta Peña, mentre afegeix que “vam perdre gairebé una generació, no teníem nens, i va marxar prop d’un 70% de la colla”. Quan van tornar als assajos, l’abril del 2022, “només érem una quinzena de persones, i per fer un castell en necessites un centenar”, remarcava el cap de colla, tot afirmant que aquell any només es van poder dur a terme tres actuacions a partir del setembre.

“Encara ens falta una mica per recuperar-nos de la pandèmia”, diu en Juli. Tot i això, l’any passat els Castellers d’Andorra van fer 16 actuacions i aquest any van pel camí de repetir-les. “Les actuacions que més agraden a la colla són la Diada de les 7 Parròquies del setembre, i el concurs internacional de castells de Tarragona”, afirma Peña. La colla, formada per 120 persones, i amb la intenció d’arribar a les 200, ha realitzat més de 150 actuacions en aquests deu anys de vida.