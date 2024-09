La Unesco confia en l’UdA

Publicat per Elena Hernández Verificat per Creat: Actualitzat:

'Tecnologies de la informació: formació i desenvolupament solidari. El cas dels petits estats' és un reconeixement internacional, en forma de càtedra, que rep la Universitat d’Andorra (UdA) per part de la Unesco des de fa gairebé dues dècades. Aquesta apreciació per part de l’organització la va anunciar Koïchiro Matsuura, qui era el director de la Unesco en aquell moment, el setembre del 2004, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació entre les universitats.

Amb el pas dels anys aquesta càtedra ha anat renovant-se mitjançant una avaluació establerta per la mateixa organització, en què s’avaluen diversos paràmetres, com poden ser les metodologies que s’utilitzen a la universitat. “L’UdA feia molt poc temps que funcionava i tenir un reconeixement per part de la Unesco, en els nostres inicis, ens ajudava a posicionar-nos de manera internacional”, asseguren des de la universitat.

La càtedra es va signar a París el 20 de novembre del 2006, dos anys més tard d’ençà que la Unesco fes l’anunci d’aquesta matèria. Fins a la capital francesa es va desplaçar Daniel Bastida, que era el rector de l’UdA en aquell moment, i una petita comitiva que l’acompanyava. Tot i que la signatura es va realitzar en aquell moment, l’activitat de la càtedra no es va iniciar fins al setembre del 2007. Des de l’UdA asseguren que els estudiants abans de triar universitat miren quins són els reconeixements que tenen aquests centres. “Per a nosaltres és molt important que aquesta càtedra es renovi cada quatre anys, ja que vol dir que una organització internacional com la Unesco avala la manera de fer de l’UdA”, i d’alguna manera aquesta apreciació ajuda en l’elecció dels alumnes per triar la institució.

L’últim cop que la Universitat d’Andorra va renovar la càtedra va ser el 2022, amb una duració fins al 20 de novembre del 2025, asseguren des de la institució. El director de Future of Learning and Innovations de l’organització, Sobhi Tawil, va comunicar que la càtedra Unesco de l’UdA contribueix de forma significativa en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació, ajudant a assolir l’ODS 4 i l’Agenda 2030, a més de combatre la bretxa digital. D’altra banda, l’organització també remarca les col·laboracions de l’UdA amb altres universitats i institucions, especialment a través del marc de la Network of Universities of Small Countries and Territories.

L’UdA també destaca la valoració positiva que va fer la Unesco sobre el funcionament i el suport de la universitat en els anys de la covid-19. “Vam ser l’única universitat que no va tancar”, asseguran des del centre, “no només hem rebut aquest reconeixement internacional, l’UdA cada any és valorada per les Nacions Unides mitjançant un estudi i això ens ajuda en el nostre posicionament”, conclouen.

La institució espera que l’any 2025 aquesta càtedra torni a renovar-se com en anys anteriors, ja que des de la universitat treballen constantment per oferir millores en els plans d’estudi i complir amb les expectatives que hi ha sobre l’UdA.