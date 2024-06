Plaques amb personalitat

BALOO, VIRUZ, HIPPY, GHOST, F1, SLOW, PIZZA, GOKU... aquests són només alguns dels noms que es poden llegir actualment en diverses plaques de matrícula del Principat. L’opció de personalitzar aquest element del vehicle és una realitat des de fa deu anys, quan el Govern, amb la col·laboració de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), va decidir impulsar una llei específica per fer-ho possible.

“Era un tema que s’havia posat sobre la taula diverses vegades anteriorment, però mai havia acabat de fer-se realitat”, explica l’aleshores ministre d’Economia i Territori i actual cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé. Després d’aquests intents fallits, la idea de tirar-ho endavant seriosament va començar a agafar forma el 2012, dos anys abans d’aprovar-se el text legal. “Ens trobàvem en plena crisi econòmica i vam creure que aquesta era una manera original perquè l’Estat tingués una nova font de finançament”, ressalta el polític.

Una trobada amb el president de l’ACA, Enric Pujal, va ser el detonant de la iniciativa. “Em va venir a veure, em va plantejar la qüestió i ho vaig trobar interessant.” De fet, inicialment, havia de ser l’ACA qui gestionés aquest registre de matrícules personalitzades, però per qüestions administratives i legals “es va decidir que la millor opció era que es fes des de l’executiu”, indica Alcobé, qui recorda que les plaques “no deixen de ser un símbol de l’Estat i una imatge del país”.

Per aquest motiu, resultava imprescindible desenvolupar una normativa que garantís “uns estàndards legals perquè la idea inicial no es pervertís i la combinació de lletres i números no es fes de qualsevol manera”. Així, i a diferència de com passa en països com els Estats Units, on tant el disseny i el color de la matrícula són totalment personalitzables, en el cas del Principat només es podrien escollir les lletres i les xifres que componen la codificació de la matrícula del vehicle, amb un mínim de dos caràcters i fins a un màxim de cinc, i d’acord amb unes regles determinades: les lletres sempre han de precedir els dígits, i les matrícules no poden contenir únicament números. Alcobé també recorda que es van prohibir expressament “els signes d’Estat, les marques registrades o combinacions que formessin termes o expressions ofensives”.

Pel que fa al cost, es va determinar que l’usuari pagués una triple taxa: una per reservar la placa, de 40 euros, una altra de manteniment –200 euros anuals, que posteriorment es van rebaixar a 50–, i l’adquisició de la matrícula pròpiament dita. Aquí el cost pot variar en funció de la disposició de les lletres i els números, amb preus que van dels 300 euros –la combinació de dues lletres i tres números–, als 6.000, en el cas de les matrícules de menys de cinc caràcters.

Alcobé reconeix que les previsions de recaptació van ser “massa optimistes”, ja que es va calcular “que els ingressos fossin d’almenys un milió d’euros el primer any”. Aquesta estimació inicial no es va complir, però l’extitular d’Economia celebra que la iniciativa “s’hagi consolidat amb el pas dels anys”.

En concret, avui dia hi ha més de 900 vehicles andorrans que tenen plaques personalitzades. El 2023 va ser l’any en que se’n van tramitar més sol·licituds, un total de 250, cosa que va permetre ingressar més de 300.000 euros.