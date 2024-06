Una afició molt solidària

Tots els aficionats al futbol del país saben qui és Wayne Rooney. El que potser no saben és que Rooney guarda una samarreta de la selecció andorrana a casa. Ho va explicar l’exdavanter del Manchester United en una entrevista amb la BBC, on va apuntar que guarda totes les samarretes que ha intercanviat al llarg de la seva carrera per respecte a l’altre jugador. Per exemplificar-ho, Rooney va parlar del partit que va enfrontar la selecció andorrana contra l’anglesa en un matx classificatori per al Mundial del 2010. L’andorrà que va realitzar l’intercanvi amb Rooney va ser Ildefons Lima, el jugador que més anys ha passat en un combinat nacional de la història (26) i un aficionat de les equipacions futbolístiques, que ha convertit la seva passió en una forma d’ajudar la societat. En la seva col·lecció privada Lima té més de 1.300 samarretes d’alguns dels jugadors més emblemàtics de la història del futbol, com el guanyador de la pilota d’Or Xevtxenko o l’astre portuguès Cristiano Ronaldo. En la seva col·lecció, Lima destaca les més de 100 samarretes de la selecció andorrana que expliquen la història futbolística del país de les últimes dècades. L’exjugador afirma que una de les coses que més li agraden és que cada samarreta “explica una història”, com la de la selecció de Iugoslàvia, que guarda un significat especial, ja que és un país que ja no existeix, o diverses samarretes solidàries que han anat sortint al llarg dels anys i que anaven destinades a causes benèfiques.

Amb el pas del temps, la passió per les equipacions va portar Lima i el també exjugador andorrà Juli Sánchez a crear una iniciativa anomenada Gol Solidari, que es dedica a subhastar equipacions per destinar els beneficis a causes benèfiques. La iniciativa, que va néixer fa quatre anys, va prendre força i va atraure l’atenció de l’argentí i resident Javier Saviola, exjugador del Barça i del Madrid, que, en paraules de Lima, “coneixia molts jugadors i ens va ajudar a tenir accés a samarretes molt importants”. Gràcies a l’impuls de Saviola i a la feina constant de Sánchez i Lima, Gol Solidari ha pogut ajudar un gran nombre d’associacions benèfiques com la Creu Roja, Assandca, l’Associació de Dones d’Andorra o els Special Olympics, entre moltes altres que han comptat amb les donacions gràcies a la subhasta de samarretes de futbolistes de la talla de Messi, Modric o Vinicius. A banda de les samarretes, una altra de les iniciatives estrella de Gol Solidari són els braçalets solidaris, que els diferents equips del país han lluït al llarg dels anys per conscienciar i ajudar en les causes que defensa l’organització sense ànim de lucre i les entitats amb les quals col·labora. Sense anar més lluny, aquesta temporada l’FC Andorra va lluir els braçalets dissenyats per Gol Solidari als partits de LaLiga Hypermotion que posteriorment van ser subhastats juntament amb una samarreta de l’equip.

Després de més de quatre anys treballant per la societat, l’objectiu de la iniciativa solidària és “continuar creixent i poder ajudar més persones de casa nostra”, comenta Lima, que afegeix que per fer-ho “buscarem noves col·laboracions que ens ajudin a recaptar més diners”.