Conservar per recordar

El patrimoni és allò que mereix ser conservat a fi de mantenir quelcom que és únic i que ha construït una identitat. Aquest és el punt que van trobar en comú un grup d’amics i coneguts que a final del segle passat van exposar conjuntament un neguit que va reflectir la necessitat que hi havia a Andorra de conservar el patrimoni cultural, artístic i natural. Un punt que va esdevenir en la creació de l’associació fa quatre dècades. “Tot va ser fruit d’unes quantes persones que estimaven el patrimoni, el país i que veien en una casa antiga l’oportunitat de donar a conèixer el país amb el patrimoni i la història”, explica amb entusiasme l’actual president de l’associació, Robert Lizarte, qui assegura que “podem dir que la fita principal s’ha aconseguit, perquè hem recuperat molts nuclis principals de l’època”. Actualment, Velles Cases aplega “més de 250 socis”, els quals donen suport a l’entitat per tal de continuar apostant per “construir i conservar la història”. Un grup ple de solidaritat que ha permès, tal com apunta Lizarte, “fer molt bona feina. Tinc un bon gust perquè conservar és poder recordar”. Així i tot, les tasques dels últims anys s’han centrat en la pedagogia, i el president apunta que “volem crear consciència de la importància que té conservar el patrimoni. Nosaltres hem salvat molts elements patrimonials”, però Lizarte també reconeix que “és un objectiu que encara tenim pendent, per això organitzem activitats perquè cal preservar, estimar i protegir, sobretot l’entorn urbanístic”.

L'Associació Velles Cases

El grup de socis encara té un parell de membres fundadors, els quals continuen aportant el seu granet de sorra econòmicament, però han disminuït la seva participació dins de la comissió organitzativa per una qüestió d’edat. Això no obstant, gràcies a la contribució de tots els socis, l’associació pot organitzar xerrades, excursions obertes a la societat i “conservar el patrimoni més amagat, de gran espai, perquè la història és darrere d’això”, exposa Lizarte. És així com la feina feta pels socis i directius de Velles Cases permet rescatar construccions que són l’herència dels avantpassats, al mateix temps que posa en relleu la història del territori. En aquesta línia històrica, també cal destacar la cerca d’edificis que pertanyen al patrimoni més recent que van fer juntes directives anteriors com la que va encapçalar l’expresident de l’associació Claude Benet, qui en diverses ocasions va remarcar també la importància de fer-ne partícips les autoritats d’Andorra. Benet defineix el seu pas per la presidència de Velles Cases com una “època enriquidora”. A més, manifesta que la preservació està marcada als estatus de funcionament de l’entitat, la qual manté un “objectiu lloable”. “Durant els sis anys que vaig ser president vaig intentar recuperar algunes cases, com ara Casa Ribot, a Escaldes-Engordany”, manifesta l’expresident. Unes cases que més que ser antigues “són construccions que parlen de l’Andorra d’abans”. A més, Benet apunta que tot i que “hi hagi gent que creu que les cases s’han de deixar perdre, l’associació manté el seu objectiu viu”. Una iniciativa que inclús ha motivat molts andorrans a endinsar-se en petits racons de les parròquies per descobrir i conèixer la història que amaguen les construccions antigues del Principat. Una aposta per conservar els records dels avantpassats.