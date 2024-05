Recuperar la patrona

detail.info.publicated Gerard Decathalogne / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A Canillo hi regna la gran basílica moderna de Meritxell. S’imposa com un dels monuments preuats del patrimoni nacional, distingible des de la carretera. Al seu costat dret reposa el santuari vell; de pedra, més discret i víctima d’un brutal incendi l’any 1972 que va calcinar el seu interior i tots els arxius que contenia. Després de molts esforços per reconstruir-lo, no va ser fins al 30 de maig del 2014 que es completava el procés. Va ser llavors quan l’antiga basílica recuperava la imatge de la Mare de Déu de Meritxell, perduda la nit de la tragèdia i refeta per la restauradora laurediana Íngrid Forell. Era una còpia de l’obra de Sergi Mas que es va cremar i que alhora reproduïa l’original, una talla romànica del segle XII. Mossèn Ramon Rossell es va encarregar de fer la benedicció de la nova patrona en un acte “molt emotiu”; era una verge nova al santuari vell: “Entronitzar la imatge feta per Íngrid Forell va ser molt emotiu per a moltes famílies andorranes i per a mi, que celebrava la missa sense la presència de la patrona. Tenir una casa sense la presència de la mare és causa d’una intensa tristesa.”