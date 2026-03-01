DMG
És la bellesa el nou ‘flex’?
Llegia fa uns dies com han canviat les tendències a l’hora de mostrar a la societat qui som.
Des de fa un temps, l’últim flex –no sé si coneixes aquesta expressió, que sovint s’atribueix a la Gen Z, però que en realitat prové de la cultura hip-hop dels anys noranta– ha evolucionat. Ja no es tracta de lluir l’última bossa de moda o un rellotge car.
Ara, allò que funciona com a símbol d’estatus –que és, de fet, el significat original del terme– està més vinculat a aquesta sensació de “m’he despertat així de bé”.
Una pell cuidada, sense maquillatge, bonica i, sobretot, uniforme (el bronzejat ja no és tendència); un somriure perfectament alineat, com si haguessis estat beneït per la millor genètica dental –un dia parlarem de com les dents influeixen, en part, en la nostra longevitat–; un cos modelat per hores de pilates i, per sobre de tot, la capacitat de gestionar el temps sense que ningú l’organitzi per tu.
És, doncs, la bellesa el nou flex? L’estètica que guanya terreny és la que transmet una persona polida, amb una vida luxosa en termes de gestió del temps: temps per cuidar-se físicament i emocionalment, per fer esport, per estar al dia dels tractaments estètics i per invertir conscientment en la pròpia longevitat.
Ja no va tant de logos com del glow que desprenen algunes persones; un reflex directe de tenir tant el temps com el poder adquisitiu per invertir en elles mateixes.
Avui, qui pot, inverteix a regenerar abans que transformar. Triar tractaments que potenciïn el valor propi i els trets naturals, en lloc de substituir-los.
Una pell sana –i, per tant, bonica– té actualment un valor enorme dins la indústria de la bellesa, l’estètica i la longevitat. No es tracta només de tenir bon aspecte, és una cosa més profunda. Es tracta de disposar del temps i de voler invertir-lo en tractaments que millorin la pell i ens ajudin a envellir de manera saludable.
Aquesta idea es pot extrapolar també al cos. El que la Gen Z vol transmetre és que el resultat va més enllà de l’espectacle de mostrar-se: en el fons, tot això parla de disciplina, d’informació, de temps lliure escollit i de convertir l’autocura en un valor preuat.
Així doncs, si parlem del nou flex, potser avui l’element de més estatus és, senzillament, la teva pell.