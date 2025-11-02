DMG
Aaron Ganal: Creixent tant dintre com fora del parquet
Aaron Ganal, jugador del primer equip del MoraBanc Andorra
El bàsquet és un esport que mou passions arreu, i tot i que molta gent el practica, són només uns quants afortunats els que aconsegueixen arribar a l’elit. Aquest és el cas de l’Aaron Ganal, un jove base andorrà de 21 anys que fa un any va debutar amb el MoraBanc Andorra, davant del Leyma Corunya al Pavelló Toni Martí. “Ja havia estat convocat alguna altra vegada i no m’imaginava sortir, però Lezkano va confiar en mi i la veritat és que va ser un dia que mai oblidaré, un somni fet realitat”, explica.
Tot i que els pares no van poder anar-lo a veure “perquè treballaven”, quan va arribar a casa hi va trobar tota la família. “Era l’aniversari de l’àvia i també vam aprofitar per celebrar el meu debut” i els primers tres punts a l’elit, un de tir lliure i dos en una entrada (com es veu a la imatge).
Vaig començar a jugar a bàsquet al MoraBanc als cinc anys
“Vaig començar a jugar a bàsquet als cinc anys, perquè el pare jugava al MoraBanc i m’hi va apuntar”, explica Ganal. Va anar passant el temps i quan tenia 12 anys va tenir l’oportunitat de formar part de la selecció catalana en un torneig a Espanya. “Vaig destacar tant a les semifinals com a la final, motiu pel qual em va trucar el Barça.” El jove jugador va anar a fer la prova a les instal·lacions del Jac Sants de Barcelona i l’equip català no va dubtar a fitxar-lo. “El primer any vaig viure amb els meus oncles de Barcelona, però després, fins als 18 anys, vaig estar a la Masia”, relata.
“Gràcies a l’etapa del Barça em va fitxar el MoraBanc i d’allà vaig marxar cedit primer al Talavera i més tard al Benicarló”, explica el jove. Durant aquests anys va preparar-se per a la selectivitat de forma telemàtica i ara estudia un cicle superior de programació. “L’any vinent vull estudiar enginyeria informàtica. Ho vull mirar de fer a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que és online”, declara. Els entrenaments són al matí, de 10 a 13 hores, tot i que l’Aaron hi sol arribar una mica abans “per fer tecnificació”, i si el partit és dissabte, el dia de descans sol ser dimecres o bé dijous si el matx cau en diumenge. Per aquest motiu, el jove estudia a les tardes.
L’esforç té recompensa i ben segur que el base donarà moltes alegries als aficionats andorrans.