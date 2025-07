Lucas Bebiano: Records fets de música urbana

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Tantes preguntes, una cançó sobre el desamor, ha estat el primer tema del Lucas Bebiano, més conegut com Luko, el seu nom artístic. En Luko és un andorrà de 17 anys i va ser l’any passat quan va connectar amb el món professional de la música, de la mà del productor Ladis Torrija, però la passió per aquest art li ve de ben petit i ja als vuit anys es va iniciar en classes de cant amb Juli Barrero. Més tard li arribà també l’interès per la guitarra i fins i tot va participar en la JONCA com a cantant.

Ara, aquest 2025, ha tret dos temes més, Agujero i Me enamoraste, tots basats en la seva pròpia experiència en el terreny de les relacions sentimentals. Agujero s’endinsa en la superació d’una relació i Me enamoraste és una cançó d’amor. Treure aquests temes ha estat per a en Luko tot un procés d’obertura al món: “Fins ara escrivia les cançons per a mi, i volia compartir-les, que tothom les pogués escoltar”, reflexiona el jove cantant. Si s’hagués de definir, en Luko no dubta a afirmar que es considera un músic urbà, i que el seu estil va pels corrents del reggeaton, trap i rap, sempre en un to melòdic, tot i que no descarta investigar noves tendències més endavant. Així els seus referents són Daddy Yankee o Bud Bunny. Aquest març va decidir reprendre les classes de cant, aquest cop sota la direcció de la Susanne Georgi de l’Stars Academy, “vull aprendre noves tècniques vocals, millorar la veu i aprendre a cantar encara millor”, expressa en Luko, que ja ha fet algunes incursions dalt dels escenaris. L’última va ser el mes de desembre, al Kapital, la disco jove d’Andorra la Vella, on va poder cantar en solitari per primer cop i rebre el feedback del públic. Segons Luko, la rebuda va ser molt bona i ja pensa a repetir, per això s’ha presentat per actuar a la festa major de Sant Julià, i espera que la resposta sigui afirmativa.

Mentrestant, en Luko continua els estudis, i ara està cursant el batxillerat científic, però “el que vull estudiar és alguna cosa relacionada amb la música, com producció o musicologia”, explica. De fet, si hi ha quelcom que li cridi l’atenció és el món de la producció, perquè troba que d’aquesta manera pot seguir el procés íntegre de les seves pròpies cançons. “M’agradaria plasmar les meves pròpies idees”, explica, “començant per l’escriptura, que és un moment creatiu que gaudeixo molt, sobretot quan noto que tot flueix”.