DMG
Emma Mora: Oportunitats per seguir creixent
Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu
Sovint la vida et dona oportunitats que mai no t’esperaves. Possibilitats que t’ajuden a continuar avançant en el camí que pretens recórrer fins a arribar a la meta i seguir creixent. És el cas d’Emma Mora, una laurediana de 19 anys que va tenir l’oportunitat de ser un dels jurats Carnet Jove del Festival Ull Nu d’Andorra. “Va ser una gran experiència, tots érem del mateix àmbit i hi havia molt bon ambient”, comenta la jove de Sant Julià de Lòria. De fet, assegura que l’any que ve repetiria, encara que fos “només per mirar”.
Després de participar-hi com a jurat, a l’Emma se li van obrir noves perspectives. “Em va permetre ampliar horitzons. Vaig veure molta diversitat, coses que no m’havia plantejat mai”, explica, pensant en el futur. Mora té clar que la seva vocació és la creació de contingut audiovisual. El curs vinent estudiarà segon de Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’haver cursat primer a la URV, a Tarragona. “Va ser una bona oportunitat per veure curts i videoclips amb l’acompanyament de professionals i aprendre com valorar-los”, afegeix. També destaca que aquesta experiència li va permetre “obrir la ment”.
L’Emma qualifica l’experiència de “molt divertida i amable”, però reconeix que no estava exempta de pressió: “No ens van donar cap criteri a l’hora de valorar els curts i els videoclips.” Amb tot, assegura que va prioritzar la realització, tot i que també es va tenir en compte “el missatge o la temàtica” que donaven les peces presentades.
“El guanyador va destacar molt, però no volíem donar-li tots els premis. N’hi havia d’altres que també s’ho mereixien i calia obrir el ventall”, explica. La decisió final, diu, no va ser gens fàcil i es va generar un intens debat entorn de la resta de continguts audiovisuals que van visualitzar per jutjar-los.
Malgrat la seva curta trajectòria, la jove de 19 anys ja es planteja participar en el concurs com a creadora, amb “una realització pròpia o en la qual hagi participat”. Tot per poder seguir avançant cap al seu objectiu: viatjar i crear contingut a cada país on es trobi per poder “crear sensacions a través d’històries i influir, d’alguna manera, en la vida dels altres”. I el Festival Ull Nu ha estat el primer pas d’un recorregut que promet ser tan apassionant com les històries que ella aspira a explicar al món.