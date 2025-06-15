DMG
Marc Camardons: Inventant històries
Marc Camardons, cineasta
“De petit volia ser inventor, però quan vaig descobrir el moviemaker ja vaig tenir clar que em dedicaria al cinema”, explica Marc Camardons, el jove cineasta andorrà que codirigeix el festival Ull Nu i que ha participat en el Festival de Canes. L’art sempre ha estat present a la seva vida, tot i no venir d’una família d’artistes. “Per a mi és una forma d’expressió. Sempre m’ha agradat molt el món de l’art i fer coses artístiques em fa feliç”, diu el jove de 24 anys resident a Andorra la Vella.
El cinema el va captivar pel fet de ser “misteriós i interessant. És una disciplina molt completa”, afirma. I va ser gràcies a rodar petits curtmetratges amb amics on va anar descobrint la passió pel món que l’està veient créixer. Una vegada superats els estudis obligatoris, va decidir formar-se a Barcelona, a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). “Era la millor universitat a la qual podia anar, ja que es rodava molt i també podia fer bons contactes”, apunta el jove, que hi va cursar el grau en Cinematografia i un màster en Direcció Cinematogràfica.
Va ser gràcies al treball final de màster, fet amb uns companys, que va ser seleccionat per participar en la secció Le Cinef del Festival de Canes. “Molt fort, no m’ho esperava”, explica l’autor de Per bruixa i metzinera, curt que s’endinsa en l’imaginari popular de la bruixeria a la vall de Madrona, a l’Alt Urgell, d’on prové la família. “Soc d’Andorra, però les arrels les tinc a Oliana”, relata Camardons, tot apuntant que a Canes va fer d’un somni realitat: conèixer Jafar Panahi, guanyador de la Palma d’Or. “És el meu referent en el món del cinema i vaig tenir l’oportunitat de saludar-lo. Va ser molt emotiu”, comenta.
Camardons es troba immers en un temps de lectura i preparació de noves històries, alguna de les quals “m’agradaria filmar a Andorra”. El director voldria observar “la reacció de la gent” en veure el país a la pantalla gran, i tot i que encara s’ho està pensant, ja té alguna idea clara de cap a on vol anar. “M’agradaria rodar quelcom relacionat amb la creença o la fe cega en un líder”, una obra que podria lligar perfectament amb la novel·la de George Orwell 1984.
Amb una càmera a la mà i el cap ple d’idees, Camardons encara un futur prometedor que ben segur el portarà a complir més somnis com el de Canes, i qui sap si posarà Andorra al mapa del cinema mundial.