Pere González de Alaiza: Saxo, partitures i música de cambra
Pere González de Alaiza, Saxofonista
Guanyar el concurs Cambra Romànica amb només 16 anys, tocant el saxofon, és una mostra clara del virtuosisme que posseeix l’artista. Això és el que va aconseguir el jove de Sant Julià Pere González de Alaiza, juntament amb el seu company pianista Joel Andrés Wang, sota el nom Mestral Duo. Ambdós músics, estudiants del 5è curs de grau professional de música, van veure reconegut l’esforç dedicat a preparar una actuació per a la qual, segons González, “estàvem molt motivats i conscients que anàvem a gaudir i a fer el millor possible la nostra música”. La decisió de presentar-s’hi, en veure que durant les classes a la Llacuna feien cambra, i que “se’ns donava bé tocar junts”, va ser, sens dubte, encertada.
“Quan vam escoltar el nostre nom com a guanyadors va ser increïble. Ens va motivar a seguir treballant i millorant cada dia”, recorda el jove lauredià, que, a més, va rebre el premi del públic. El saxofonista rememora amb emoció la primera sessió de conservatori: “Era el primer concert de tots dos, va anar molt bé i mentre tocava el saxo recordo que em vaig emocionar.”
La passió per aquest particular instrument li ve de ben petit. “Quan vaig poder escollir, amb set anys, vaig apostar pel saxo”, explica el músic de 16 anys, tot i que ja sentia fascinació pel seu so abans. “Quan anava a concerts amb la família, em sorprenia molt el saxofon, m’atreia molt el seu so, és molt xulo”, recorda González. Una decisió que, anys després, l’ha portat a voler dedicar-se professionalment a la música. De fet, ara s’està preparant per fer les proves d’accés al batxillerat artístic musical, amb l’objectiu de cursar la carrera de saxo a Barcelona. Per aconseguir-ho haurà d’interpretar algunes peces i fer la composició de la música.
Els nervis continuen presents abans d’actuar, però Pere González de Alaiza els afronta amb maduresa. “Penso que només és una actuació, que hi ha coses més importants, i faig algunes meditacions”, comenta. Compagina els estudis de l’ESO amb la formació musical. “Dedico més d’una hora al dia al saxo”, afirma, convençut que seguirà participant en festivals nacionals i internacionals “fent concerts arreu del món si és possible”.
Mentre el futur es va escrivint entre compàs i compàs, ell continua fidel als seus tres pilars: saxo, partitures i música de cambra. I sembla que la melodia, de moment, no pot sonar millor.