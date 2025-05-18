DMG
Arnau Canut: Quilòmetres cap a un somni
Arnau Canut, pilot de l'Uniraid
Participar en un ral·li solidari al Marroc, amb un cotxe de més de 20 anys, perquè “el grau de la universitat és massa teòric i li falta pràctica”. Aquesta ha estat la “bogeria” de l’Arnau Canut, un jove encampadà de 21 anys que estudia Enginyeria d’Automoció a la Universitat Politècnica de Catalunya. “Vaig començar a investigar què podia fer per posar en pràctica el que estudiem a la universitat i vaig trobar l’Uniraid”, explica Canut. Es tracta d’una cursa solidària per entregar 40 quilos de material als pobles aïllats al llarg dels 2.500 quilòmetres de la prova.
“Li vaig comentar la idea a un company de classe i va acceptar venir amb mi”, comenta l’estudiant. A partir d’aquell moment es van posar a buscar un cotxe, que, casualment, va arribar donat per un conegut de la mare del català Ignasi Alba, el seu company d’equip. “El vam portar al garatge del meu amic, a un poble d’Osona, i els caps de setmana els passàvem allà”, comenta Canut. Gràcies als patrocinadors i a un crowdfunding van poder finançar el projecte.
La passió pel motor li ve de mirar MotoGP i la Fórmula 1 a la televisió, però també “perquè el pare em portava a veure les GSeries al circuit del Pas”, explica Canut, que no estava en el seu millor moment durant la prova. “Tres mesos abans m’havien operat d’una lesió d’encreuats i menisc que vaig patir a l’estiu”, relata, però deixa clar que mentalment estava molt bé. “Tot i que la gent no tenia gaire fe quan els explicava el projecte, jo sé que l’important és lluitar pels teus objectius.” I així ho va fer, plantant-se al Marroc amb un cotxe antic que va complir amb les expectatives.
Els joves van finalitzar la prova només amb un contratemps. “En una jornada se’ns va espatllar el cotxe i vam haver de buscar un mecànic, al mig del desert. Vam aconseguir trobar-ne un en un poblet i en un dia ens va arreglar el vehicle”, relata el pilot, remarcant que “els marroquins, en tot moment, van ser molt acollidors”, i deixant clar que “tornarem a repetir l’experiència amb l’Opel Corsa”.
El jove vol arribar a ser enginyer de carreres, “però podent viure a Andorra”. Tot i que sap que és difícil, està esperançat “perquè el país està començant a focalitzar-se en el motor”. Per aquest motiu, s’ha apuntat a l’Automòbil Club per ser comissari esportiu. “M’estrenaré, amb moltes ganes, a la Pujada d’Arinsal.”