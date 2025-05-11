DMG
Julen Sánchez: Un matalàs ple de somnis
Julen Sánchez, jugador de l’Atlètic de Madrid
Julen Sánchez és un d’aquells futbolistes andorrans destinats a triomfar. Des dels tres anys, el jove nascut a Escaldes-Engordany va iniciar una curta però intensa trajectòria futbolística. I és que, com diu la dita, si el pare és músic, el fill és ballador. En el seu cas, mai més ben dit: Julen és fill del mític jugador andorrà Juli Sánchez, que l’ha acompanyat durant tot el recorregut. “Els meus pares m’han ajudat molt i m’aconsellen”, afirma el jove futbolista, actual migcampista del cadet de l’Atlètic de Madrid.
Ara establert a la capital espanyola, Julen va començar als tres anys a la UE Santa Coloma i aviat va començar a viure en primera persona com funciona aquest món tan exigent. “Vaig fitxar per l’Enfaf i, després, per l’Espanyol, que em va cedir al Nàstic de Tarragona, i després vaig tornar”, explica. Poc després, l’Atlètic de Madrid va trucar a la porta. “Els pares no em podien dir res perquè encara tenia contracte amb l’Espanyol”, recorda. “Quan me’n vaig assabentar em vaig posar molt content. Era una gran oportunitat.” I l’ha aprofitat. La seva gran temporada amb el conjunt matalasser li ha valgut dues internacionalitats amb la selecció espanyola sub 15, una fita que descriu com “un orgull”.
Amb només 15 anys, la projecció del jove jugador fa pensar que pot assolir el seu somni: “arribar a ser professional” i, si pot ser, “jugant al primer equip de l’Atlètic de Madrid”. Amb Antoine Griezmann, Leo Messi i el seu pare com a referents, Julen Sánchez creix inspirant-se en trajectòries d’èxit i talent. Tot i la seva joventut, Julen toca de peus a terra. Té molt clar que no vol deixar de banda la formació acadèmica: “Tinc molt clar que ho vull compaginar amb l’estudi d’una carrera, si pot ser d’economia.” Es considera un bon estudiant i a la residència on viu “ens obliguen a estudiar”, però a mi també m’agrada”. “Al matí estudio i a la tarda dedico tres o quatre hores a entrenar”, explica.
El jove escaldenc sap que el camí és llarg i exigent, i que implica fer sacrificis. Viure lluny de la família i els amics no és fàcil i els troba a faltar. Tot i això, reconeix que a la residència i al col·legi “m’ho passo molt bé i aquí he fet molts amics nous”. Amb els colors vermell-i-blanc al cor i el cap ple d’objectius, Julen Sánchez construeix el seu futur amb esforç i constància. Cada nit, mentre descansa, ho fa sobre un matalàs carregat d’il·lusions. Un matalàs vermell-i-blanc.