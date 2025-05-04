DMG
El jovent recupera la cultura
Xavi Terrones, impulsor de les caramelles d'Encamp
Sovint s’afirma que els joves, centrats en la tecnologia i les noves generacions digitals, han perdut l’interès per la cultura. No obstant això, a Encamp la realitat demostra tot el contrari. Gràcies a la iniciativa de Xavier Terrones i Gerard Molina, s’ha aconseguit recuperar una tradició que semblava destinada a desaparèixer per falta de relleu generacional: les caramelles de la parròquia, que havien quedat interrompudes des de la pandèmia de la covid-19.
“En època de Carnaval ho vam comentar mig de broma”, apunta Terrones, però entre comentaris informals, amb el suport del comú d’Encamp i d’antics caramellaires, han aconseguit fer realitat el retorn de les caramelles. L’educador d’escola bressol recorda que el seu germà bessó ja ho havia intentat entre els anys 2015 i 2016 sense èxit, i que finalment, el 2017, la tradició es va poder recuperar fins que l’arribada de la pandèmia va obligar a aturar-la. Tot i formar part de la colla des del 2020, Terrones mai no havia participat en una actuació fins aquest any. Els dies 20 i 21 d’abril del 2025, amb Gerard Molina van actuar com a caramellaires majors, liderant la colla en aquesta nova etapa. “Només havia fet assajos, fins ara”, comenta.
L’experiència va ser molt positiva, tot i els nervis que van aparèixer especialment durant la darrera setmana d’assajos. A més, la mort del Papa Francesc, esdevinguda pocs dies abans, va afegir un punt d’incertesa sobre la reacció del públic. “Hi havia un punt més de tensió, però per sort tot va sortir molt bé”, explica.
Amb molt d’esforç, el Xavier i el Gerard van aconseguir reunir un grup de divuit joves, malgrat que a última hora un dels membres va haver de retirar-se. La contribució d’antics caramellaires va ser fonamental per recuperar algunes de les cançons tradicionals i per donar suport a la nova generació. “Érem perfils molt diferents”, reconeix Terrones. “No ens esperàvem acabar unint, però finalment va funcionar molt bé.” No obstant això, mostra la seva satisfacció a causa del “bon feedback que ens ha donat la gent”.
La intenció és mantenir viva la colla, incorporant nous membres i antics caramellaires per combinar experiència i joventut. El jovent ha recuperat la tradició i, amb ella, l’esperança que el patrimoni cultural continuarà viu molts anys més.