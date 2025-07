Joana San Román: El futur de la investigació

Publicat per Jordi Solé Creat: Actualitzat:

La idea d’un professor de l’escola andorrana d’Encamp ha portat una desena d’alumnes d’entre 14 i 16 anys a guanyar el premi Parc Científic de Barcelona a l’Exporecerca Jove, entre els quals hi ha la Joana San Román. “El projecte tracta sobre la malària, que és una malaltia molt greu que no sempre es coneix profundament”, explica la jove de 15 anys, tot apuntant que la comissió de treball es va crear l’octubre de l’any passat.

L’estudi titulat Eliminant la malària: disseny i estudi comparatiu de diferents metodologies per reduir la incidència de la malaltia consisteix a trobar solucions econòmiques i fàcils d’aconseguir per combatre la malaltia. “Vam trobar tres remeis: el primer consistia a posar amoníac en una petita trampa per atraure els mosquits i posteriorment matar-los, el segon a inserir microorganismes dolents en una càpsula per liquidar l’insecte i el tercer a crear un virus modificat genèticament”, relata San Román. “El millor va ser que no vam saber que havíem guanyat fins uns dies després, quan el professor va reunir tot el grup a l’hora del pati i ens ho va comentar. Ens vam posar molt contents”, explica. El premi és un diploma i una visita guiada per les instal·lacions del Parc Científic de Barcelona. “No sé encara si hi podré assistir, perquè han dit d’anar-hi tots junts per Setmana Santa i potser no hi seré. Però si puc m’agradaria molt participar-hi”, comenta.

“Em vaig apuntar a la comissió del projecte perquè considerava que seria interessant i per conèixer gent nova”, esmenta la jove, tot comentant que al principi eren 13, però que ara són entre vuit i deu. “Alguns van marxar perquè no els acabava de convèncer o no els anava bé pel tema dels horaris.” Les reunions del grup de treball són els dimecres d’una a dues del migdia i a vegades els dissabtes al matí. “Ara que hem presentat el projecte, tot i continuar treballant-hi, estem mirant idees diferents per buscar solucions a altres problemàtiques”, apunta l’estudiant.

La ciència fa anys que crida a la jove, que té una idea clara del que vol ser en un futur. “La meva intenció és poder estudiar el grau en biotecnologia i ser investigadora en àmbits com la medicina.” San Román comenta que abans d’allistar-se en el projecte ja ho tenia força clar, “però l’experiència m’ha confirmat la idea”, afirma una jove que pot portar el món de la investigació més enllà.