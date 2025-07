Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Creat: Actualitzat:

Fa dos anys que Clàudia Torrent, més coneguda com a Sisi Bon, va fer les maletes amb destinació a Londres. “És més cosmopolita i hi ha una gran diversitat cultural, a més d’oferir més oportunitats”, explica sobre una decisió que va prendre amb la mirada posada en el seu futur musical. A la capital britànica ha cursat un diploma en composició i, l’agost passat, va finalitzar un màster en pràctica musical. Aquest treball de final de màster es va convertir en un projecte creatiu centrat en la seva identitat com a artista i va donar com a fruit cinc cançons que es publicaran pròximament.

“La idea era que formessin part d’un EP, però són molt diferents entre elles i he decidit que siguin singles”, diu l’encampadana, de 27 anys. El primer tema veurà la llum a final d’abril i, a partir d’aquí, en publicarà un de nou cada tres setmanes. Tot i estar establerta a l’estranger, Torrent manté una estreta connexió amb el país que la va veure créixer. “Sempre torno a Andorra per fer actuacions”, diu, i remarca que la dimensió del país facilita poder-se mostrar en directe: “És més petit i això em permet fer més actuacions. A més, veure amics i gent coneguda als concerts fa que sigui molt més familiar.” Entre rialles, afegeix que troba a faltar “el sol i el menjar”.

La cantant no tan sols es mou entre Andorra i Londres, també guarda una gran connexió amb Eivissa, on va gravar el seu primer senzill, Hey Mr. Stranger, un 24 de gener del 2024. Allà es tanca el cicle de cada tema, treballant a l’estudi amb el seu productor. Va ser, precisament, en un viatge de tornada des de l’illa balear quan va decidir el seu nom artístic. “A l’avió, parlant amb el meu pare, li vaig comentar que volia un nom artístic que fos de dues paraules i ell va començar a cantar C’est si bon, d’Henri Betti, i així va sorgir.”

Torrent defineix el seu estil com jazz-rock, però no li agrada limitar-se a una etiqueta. Tot i estudiar Administració d’Empreses, la seva passió per la música ve de molt lluny. “Canto des que tenia tres anys i els pares sempre m’han donat suport”, recorda. “Per a mi l’èxit és poder fer allò que estimo i compartir-ho amb la gent”, remarca, però no renuncia al somni de viure de la música i de representar el país a Eurovisió. Ara, amb 27 anys, una maleta plena de cançons i un peu a cada ciutat, d’Andorra a Londres passant per Eivissa, Sisi Bon continua fent camí entre avions, escenaris i estudis.