Fent camí per ser gran mestre

“Quan tenia quatre anys, el pare em va portar amb un veí, que era mestre internacional d’escacs, perquè m’ensenyés les lliçons bàsiques del joc.” Així va començar la trajectòria i l’afició de Yaniv Toker pel món dels escacs. El jove de 18 anys va néixer a Israel, però el 2022 la seva família es va traslladar a viure a la Massana, per motius laborals. “Amb set anys vaig començar a jugar als escacs en línia, però no professionalment. Va ser aquí, a Andorra, on vaig començar a competir”, explica Toker, esmentant que per a ell és millor jugar sobre el tauler.

Toker es va proclamar campió juvenil d’Andorra d’escacs aquest mes de març, després de sumar els sis punts possibles de la competició. “Va ser molt bonic poder guanyar un trofeu com aquest”, afirma l’escaquista, tot reconeixent que algun dels noms destacats del torneig no va seure davant seu. Per preparar-se per a un campionat, el jove analitza les jugades dels seus adversaris i planifica els primers moviments de la partida. “Són els moviments clau que poden decidir la partida”, remarca Toker, apuntant que ho fa “bé per evitar que el rival obtingui avantatge o bé per obtenir-ne jo”. El jove recomana als nouvinguts al món dels escacs aprendre els moviments fonamentals i “amb la pràctica tot anirà sortint”, afirma.

El jove estudia al British College d’Andorra la Vella, on cursa un diploma en recerca i desenvolupament, l’equivalent al batxillerat, però tot i que la seva intenció, a hores d’ara, és anar a la universitat, abans haurà de treballar a l’empresa dels pares. “Primer estaré una temporada treballant amb els pares, així sé el que és treballar, i depèn de si m’agrada o no decidiré anar a la universitat”, explica. “Ara per ara voldria estudiar quelcom relacionat amb intel·ligència, però en un futur no descarto canviar d’idea”, diu l’escaquista, que en el seu temps lliure li agrada llegir llibres de fantasia, “com més llargs millor”, explica rient.

Tot i que està centrat en els estudis, el seu somni és arribar a ser Gran Mestre, la màxima categoria en el món dels escacs. “Vull intentar jugar en competicions més serioses i així agafar pes internacionalment”, explica. Primerament, però, caldrà que esdevingui Mestre FIDE, i per aquest motiu “he de continuar participant en tornejos”, afirma l’escaquista, que es podria convertir en un dels millors jugadors d’Andorra.