Una carrera que s'enlaira

El que va començar com una “broma” amb els seus amics ha acabat desembocant en una prometedora carrera musical. “Vaig començar de broma improvisant amb els amics i fent batalles de rap”, diu en Joan Alexandre Cortés, Kortezz, que va agafar l’artista argentí Trueno com a referència en aquell moment. En veure que en Joan es desenvolupava amb certa facilitat els seus amics li van proposar d’escriure una cançó. “D’això ara en fa tres o quatre anys”, afegeix el jove de 16 anys d’Andorra la Vella. En aquell moment, sense saber-ho, se li van obrir les portes d’una prometedora carrera que –el 20 de març– fa un any que va començar a enlairar-se amb el seu primer single, Una parte de mí. Una cançó que va tenir 32.814 reproduccions i que li va fer guanyar més de 17.000 seguidors a les xarxes.

Kortezz es defineix com un artista amb clares influències del trap i el reggaeton, tot i que prefereix englobar-se dins del gènere de música urbana. “Les meves referències són el reggaeton i el trap, però també acostumo a escoltar rap, pop i R&B”, comenta. De fet, pròximament llançarà un nou tema en què ha volgut “fer una altra cosa diferent, amb un ritme més brasiler”, però sense deixar de costat aquest vessant més urbà. A la seva curta edat, el jove andorrà sap que ha d’evolucionar constantment en un món tan competitiu i no tanca la porta a “provar i experimentar amb més estils, per veure si m’adapto millor en un altre o si a la gent li agrada més”. De fet, té clar que vol tancar el cicle amb la publicació d’un EP, en què recopilarà les cançons que ha publicat fins ara i dues d’exclusives: Está conmigo i una col·laboració “molt gran” amb un artista de la República Dominicana. Aquest llançament marcarà l’etapa d’un Kortezz que fins ara s’ha mostrat “molt còmode amb la temàtica del desamor”, per començar a escriure “sobre altres coses”.

Sense perdre de vista la il·lusió de viure de la música i amb una carrera que promet ser meteòrica, en Joan sap que ha de formar-se. Per això, estudiarà el batxillerat l’any que ve i, després, farà màrqueting digital o audiovisuals, “sempre encaminat a la música, per gestionar-me les xarxes i poder combinar-ho amb la meva carrera”. Per ara, segueix explotant el seu talent per expressar “les experiències pròpies” a través del quart art i buscar la tecla perfecta que faci que compleixi els seus somnis.