Música des del sentiment

En orquestra, en cambra o en solitari. Paula González de Alaiza no sap com, però sí que “el que més m’agrada és tocar el violoncel i vull tenir el màxim nivell i després decidir”, comenta des de Sant Sebastià, on cursa primer del Grau Superior de Música en Interpretació a Musikene. La jove laurediana de 18 anys s’encamina a ser professional de la música, que “ho havia tingut clar però requereix molt esforç”. Del Janer va anar a l’Institut Oriol Martorell de Barcelona per estudiar el batxillerat general i el musical. Sortir de Sant Julià amb 15 anys va ser “un gran pas, però era el meu ambient, estava molt motivada i tot i que amb por, marxar va ser la millor decisió”.