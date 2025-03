Aprendre a través de la robòtica

Una boia que sura al mar i que és capaç de filtrar microplàstics i netejar l’aigua. Aquest va ser el projecte guanyador de la First LEGO League Andorra Telecom, presentat per l’equip Steam Sea, de l’escola Sant Ermengol, del qual Jana Haro ha estat una de les participants més actives.

Jana Haro és andorrana, té quinze anys i estudia quart d’ESO. L’any que ve iniciarà el batxillerat i, de moment, es decanta per la branca científica, tot i que no sap del cert quina especialitat escollirà. Per això, quan va assabentar-se que hi havia la possibilitat de participar en el torneig de robòtica de seguida s’hi va engrescar. Segons la Jana, la proposta va sortir de l’assignatura APS (Aprenentatge i Servei). Els alumnes interessats havien d’oferir la seva candidatura. Segons Jana Haro, s’hi van presentar uns vint-i-cinc alumnes, dels quals en van seleccionar deu, entre ells la Jana.

Un cop format l’equip, van dividir el projecte en diferents parts. D’una banda, la part de muntatge i programació del robot, que havia de ser capaç de realitzar una sèrie de missions. De l’altra, havien de presentar un projecte d’innovació que respongués al desafiament d’investigar i identificar un problema relacionat amb el fons marí i els oceans, i proposar una solució sostenible i innovadora. Tot i haver participat en tot el projecte, la Jana es va involucrar més en el projecte d’innovació.

El repte els va suposar una dedicació important: “Més enllà de les hores de l’assignatura –explica Haro– vam dedicar temps extra a les tardes, especialment en apropar-se la competició.” Segons Haro, per a ella la dificultat més gran va ser treballar en equip i aconseguir posar-se d’acord, així com decidir quin projecte d’innovació presentar. “Vam parlar amb experts per identificar els problemes més grans del fons marí”, detalla Haro. El resultat? Un projecte guanyador que s’ha classificat per a la final, que se celebrarà a Espanya el 29 de març.

La Jana no està segura de si guanyaran la final d’Espanya, “perquè hi ha molts més equips i amb més dedicació”, però per a ella ja hi ha hagut una victòria important, “durant el procés d’elaboració del projecte vam parlar amb molts científics i això va ser superinteressant, perquè em van fer descobrir coses del món marí que ignorava”.